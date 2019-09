Sammenhengen mellom sosiale medier og depresjon er ikke så stor som du kanskje tror

Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie som er basert på svarene fra 750 norske ungdommer i alderen 13 til 18 år, fra skoler i Sørøst-Norge. Studien handlet om ungdommenes bruk av sosiale medier, psykisk helse, alkoholbruk og atferd, skriver forskning.no.

Selv om mange kanskje tror at bruk av sosiale medier også kan gi økte sjanser for depresjon, viser svarene i studien at det ikke er apper som for eksempel Instagram, Snapchat og Tiktok som er de største syndebukkene.

Til forskning.no sier forsker ved OsloMets Seksjon for ungdomsforskning, Mette Løvgren, at annen forskning viser at de aller fleste barn og unge bruker sosiale medier - og har det bra.

- Sosiale medier tilbyr alternative møteplasser for unge som de ellers ikke har i livene sine, men for andre som kanskje allerede kjenner seg ensomme kan hyppig bruk av sosiale medier understreke følelsen av isolasjon, sier hun til nettstedet.

I pressemeldingen fra Folkehelseinstituttet fremgår det altså at selv om man kan tenke seg at unge blir deprimert av å sammenligne seg selv mot andre på sosiale medier, viser studien at sammenhengen var svak.

På grunn av ukjente og individuelle faktorer er det vanskelig å vise noen sammenheng. I pressemeldingen poengterer Folkehelseinstituttet at om man ønsker å redusere depresjon, alkoholbruk og atferdsproblemer blant unge, bør man prøve andre løsninger enn å begrense bruken av sosiale medier.