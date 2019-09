- Vi ønsker å bruke vår posisjon til å skape en endring

Begge er født i 1991. Begge bor i Stavanger. Og begge er egentlig utdannede lærere, men valgte å heller å følge drømmene sine.

At de to hadde så mye til felles, visste ikke Hilde Selvikvåg da hun tok kontakt med redesign-influencer Ingrid Bergtun på Instagram.

To andre ting de har til felles? De er fan av hverandre (noe de ikke visste før dette prosjektet startet) - og de ønsker å få folk til bli mer bevisste på klær og miljø.

Og det var nettopp slik dette prosjektet startet.

Ett antrekk på hele turneen

For en stund tilbake begynte Hilde Selvikvåg å kjenne på samvittigheten. Et nytt antrekk til hver konsert begynte etterhvert å gi en bitter bismak i munnen, forteller hun.

– Det er jo helt unødvendig! Og det var da jeg kom på at kanskje Ingrid Bergtun kunne hjelpe meg å lage et sceneantrekk!

Ingrid, som blant annet har deltatt i Symesterskapet på NRK og tidligere har laget antrekk til Ina Wroldsen og Tomine Harket, sa ja med én gang. Og derfra var veien kort til Fretex Madla - og innkjøp av gjenbrukstekstiler.

Prosjektet har vært planlagt lenge, men selve syingen startet forrige uke, og følgerne til Hilde og Ingrid har vært med i prosessen, og stemt fram både stoff og snitt på sosiale medier.

I løpet av to dager var antrekket klart: En bukse og en bluse som kan brukes både sammen og hver for seg. Og én eller begge delene skal Hilde ha på seg under hver konsert på sin høstturné som startet 6. september.

Men noen utfordringer møtte de på:

– Jeg hadde feilberegnet litt på buksa, så jeg var litt stressa og lurte på om det ville være nok stoff til blusen. Heldigvis gikk det greit! Men sånn er det å sy med gjenbrukstekstiler, sier Bergtun.

Hele sy-prosessen kan du se på Ingrid sin youtube-kanal her:

Inspirere - ikke formane

Ja, for det er ikke bare til å gå i butikken og handle mer om du trenger det. Men det er jo nettopp dette jentene ønsker å vise fram også!

– Vi vil vise at du trenger ikke kjøpe mer eller nytt. At det går an å lage kule ting av gjenbrukstekstiler, eller å redesigne gamle klær, sier Ingrid Bergtun.

– Det er helt rått at Hilde skal bruke samme antrekk under en hel turné. At artister og influencere aldri kan vise seg i samme antrekk to ganger, synes jeg sender ut et helt krise signal med tanke på miljøet, synes Bergtun.

– Vi ønsker å være bevisste vår posisjon, og være med på å skape en endring. Kanskje vi kan inspirere, uten å være formanende. Vi ønsker ikke å gi folk dårlig samvittighet, men heller vise hva som faktisk går an!

Hilde Selvikvåg er enig.

– Og dét gjerne folk ikke vet, er at influencere og artister gjerne har fått eller lånt klærne - eller de har gode avtaler med butikkene, som ikke vanlige folk har sjans til. Det er derfor viktig at vi som er så synlige kan vise at et antrekk faktisk kan brukes mange, mange ganger! legger hun til.

Høstturneen til Hilde er startet, og antrekket er selvfølgelig på:

Hvor begynner du?

Så hvis du har lyst til å bli mer miljøvennlig i klesveien... Hvor begynner du?

– Ett råd er å lete på Tise eller Finn. Jeg har lyst på en ny blazer, og den skal jeg kjøpe brukt. Det tar nok lenger tid å finne det du er på jakt etter, men da kjøper du det i alle fall med god samvittighet!

Vil du lære å sy? Da er Ingrid Bergtun sitt beste tips å kaste seg ut i det!

– Da jeg begynte å sy for tre år siden, sydde jeg en genser. Kast deg ut i et prosjekt hvor du tror du kommer til å like resultatet - ikke begynn med sånne kjedelige ting, som å legge opp gardiner. Start med enkle mønstre fra stoffbutikker. Og husk: Google is your friend!

Og det er fullt mulig å tenke gjenbruk, også når det gjelder tekstiler, understreker Bergtun.

– Det er lett å tenke at det gjør man på stoffbutikker. Men det er kjempelett å finne flotte gamle tekstiler, i alle fall i Stavanger! Dette er egentlig min lille hemmelighet, men på Fretex Breigata er det en hel etasje full av det de kaller for «hushold» hvor det er utrolig mye fint! Du kan for eksempel lage kjoler og omslagsskjørt av duker.