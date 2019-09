Lone (26) møtte veggen flere ganger før hun fikk diagnosen: - Jeg har fått mye kjeft

Etter å ha blitt tipset av en kollega, ble Lone utredet for ADHD. Som 23-åring fikk hun diagnosen. På den tiden var hun både tobarnsmor, trener og styremedlem i taekwondo-klubben, fulltidsansatt og kjæreste.

- Jeg møtte veggen flere ganger før jeg ble utredet. Jeg ville være med på alt, men ble ganske syk til slutt. Det endte med at jeg ikke hadde energi eller overskudd til å være med på noe, forklarer 26-åringen.

Har fått forståelse

ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Kjernesymptomene på ADHD er ifølge helsenorge.no konsentrasjonsproblemer og problemer ved vedvarende oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet.

- Jeg har fått mye kjeft oppigjennom. Både fordi jeg ikke har vist interesse i møter og på skolen, og fordi jeg har trykket på penner og ikke klart å sitte i ro, sier Lone, som opprinnelig er fra Kongsvinger, men bor i Klæbu.

I tiden etter utredelsen og diagnosen, har hun imidlertid fått mer forståelse for hvorfor hun er som hun er.

- Nå ser jeg mine egne begrensninger, styrker og svakheter. Jeg har blitt flinkere til å luke ut ting og personer som ikke gjør meg godt, og jeg klarer å koble av når det er viktig, sier Lone.

Hun er ikke lenger aktiv i taekwondo-miljøet, men har funnet seg en jobb hvor hun kan få utløp for energien sin.

- Nå jobber jeg på skole og i SFO. Her kan jeg være meg selv, forklarer hun.

Fant ikke informasjon

Til tross for at 26-åringen har lært seg selv å kjenne bedre etter at hun fikk diagnosen, savner hun fremdeles informasjon om ADHD. Spesielt for jenter.

- Da jeg fikk diagnosen, søkte jeg etter informasjon om jenter med ADHD. Dessverre fant jeg veldig lite, sier Lone, og legger til;

- Jenter med ADHD har ofte en indre uro, et enormt tankekjør og en trang til å fikle med ting. Noen har også den enorme energien og temperamentet, men det vises kanskje oftere hos gutter.

I mars startet Lone derfor Instagram-kontoen «adhdjentene».

- Kanskje er det flere jenter som vil ha mer informasjon. Gjennom ADHD-jentene har vi skapt et fellesskap hvor vi kan dele erfaringer og kunnskap, forteller hun.

Økende følgertall

Instagram-kontoen har i skrivende stund rett i underkant av 400 følgere. Ifølge Lone øker følgertallet hver eneste dag, og ADHD-jentene har også etablert en Snapchat-konto som brukes flittig.

- Hittil har vi kun fått positive tilbakemeldinger på Instagram-kontoen, og på Snapchat har vi fått til de gode samtalene, sier hun.

Per dags dato er de seks jenter som står bak ADHD-jentene. Alle deler av sin hverdag og sin erfaring med diagnosen via plattformene.

- Hvor dette ender vet vi ikke ennå. I første omgang vil vi kun spre informasjon og kunnskap, forklarer Lone, og legger til at de skal gå i paraden under Trondheim Pride førstkommende fredag.

- Vi har lyst til å vise støtte for mangfold, og håper også at vi møter folk som har lyst til å prate med oss.