Da telefonen ringte, var ikke Siv i tvil: - Noe av det største en frisør kan være med på

- Dette er noe av det største en frisør kan være med på, sier Siv, som er daglig leder ved Stas Hår og Bryn i Olav Tryggvasons gate.

I 22 år har hun jobbet som frisør. Reisene til London og Paris Fashion Week omtaler hun som høydepunktet så langt.

Utenfor komfortsonen

Siv forklarer at de har serien Mr. Smith i salongen, og at de har hatt et kundeforhold hos dem i mange år. Da teamet deres ringte Siv og spurte om hun ville være med på Fashion Week i to av Europas største motebyer, kunne hun rett og slett ikke si nei.

- Jeg er glad i å bevege meg utenfor komfortsonen min. Det er det som gjør at jeg utvikler meg, mener Siv, som tidligere har stylet kjendiser under blant annet Elle-festen og Costume Awards i Oslo.

- Jeg ble veldig glad da de ringte meg, og selv om jeg er travel, må jeg bare gripe sjansen. Jeg har lyst til å nå langt som frisør og dette er en helt fantastisk mulighet.

Siv er opprinnelig fra Aure, men bor i dag i Trondheim. Stas Hår og Bryn ble kåret til Årets frisørbedrift i både 2017 og 2019.

Sammen med New York Fashion Week og Milan Fashion Week, er London og Paris Fashion Week en av «de fire store».

- Skyhøyt nivå

Siv reiser til London allerede på fredag. Lørdag skal hun style modellene før de skal ut på catwalken. For hvilke designere, og hvem modellene er, vet hun imidlertid ikke ennå.

- Det er mange store designere og modeller å ta av. Jeg håper selvfølgelig at jeg skal style for ett av de største motehusene, men det er ingen spesielle jeg ønsker meg, sier Siv, som er forberedt på at nivået er skyhøyt.

- Teamet har advart meg om at dersom ikke frisyrene er bra nok, må de gjøres om igjen. Da er det viktig å ikke ta det personlig, og det er jeg forberedt på. Jeg skal uansett gi 100 prosent. Mitt aller største ønske er at de skal spørre meg igjen, forklarer Siv.

23. september skal hun style modeller under Paris Fashion Week - som ifølge Siv er den største begivenheten.

- Det er Paris Fashion Week jeg er aller mest spent på. Derfor er det godt at London Fashion Week er først, sånn at jeg får oppleve det enorme trykket og høye arbeidspresset der før jeg skal til Paris, sier hun og ler.