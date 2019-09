Disse nyhetene kan vi se fra Apple tirsdag

Fra klokken 19.00 norsk tid tirsdag kveld vil livestreamen fra lanseringen hos Apple begynne. Ryktene om hva som skal avdukes har svirret i lang tid, og skal vi tro dem vil det bli avduket en flere produkter.

Ny Iphone

De fleste forventer at Apple vil avduke Iphone 11, eller Iphone XI, som mange mener den vil komme til å hete. Det kan også være snakk om noen Pro-modeller. Det skal komme tre varianter, med et nytt trippelkamerasystem, støtte for Iphone Pencil og omvendt trådløs lading - for å nevne noe.

Smartbriller

Ny informasjon som skal ha dukket opp i Ios 13-koden i den kommende oppdateringer antyder at vi kan vente oss smartbriller med funksjoner for utvidet virkelighet (AR). Det melder Macrumor. Det har tidligere blitt hevdet at Apple har jobbet med et slikt utviklingsprosjekt, men at det har blitt lagt på is, skriver tek.no.

Ny Apple Watch-versjon

Det er ikke forventet de største endringene, men en ny versjon av smartklokken vil trolig komme.

I tillegg er det ventet en ny funksjon. 9to5mac mener at Apple Watch nå vil få den etterlengtede muligheten for søvnregistrering. Dette har Apples smartklokke manglet sammenlignet med konkurrerende produkter.

Sporingsbrikke

Macrumors kommer også med påstander om at det vil komme en form for sporingsbrikke som kan brukes for å holde styr på eiendelene dine. Dette skal ha blitt oppdaget i en intern Ios 13-versjon skriver Dinside, og skal se ut som en liten rund, hvit brikke med Apple-logoen i midten.

Andre muligheter i høst

Mange produkter er klare for en oppdatering, og mange mener at Ipad Pro er nestemann. Det er også ventet en større Macbook Pro, samt en ny og dyrere versjon av Airpods. Det meste av dette er ventet å komme senere i høst, eller tidligst i begynnelsen av neste år, skriver tek.no.