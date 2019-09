BI-student Marius (22) føler seg ikke velkommen på Samfundet: - En tydelig isfront på Elgseterbrua

22-åringen flyttet til Trondheim i fjor sommer for å studere økonomi og administrasjon. Clem er klar på at han synes at studentmiljøet på både BI og i byen generelt er bra.

- Trondheim er på mange måter en by av studenter for studenter. Det finnes et vanvittig bredt tilbud her - med fester, arrangementer og aktiviteter, sier han.

Clem la imidlertid raskt merke til at han ikke følte seg velkommen på Samfundet.

- Jeg opplevde tidlig at det var greit å ikke si at jeg studerte på BI, og jeg så at det var en tydelig isfront på Elgseterbrua. Studenter fra BI hang ikke særlig mye på Samfundet, både fordi de ikke følte seg velkommen og på grunn av fordommer på BI. Samfundet er et av de beste studenttilbudene i landet. Det er synd at dette ikke blir brukt av BI-studentene i større grad.

En ukultur fra begge sider

I mars ble Clem valgt som ny leder i BI Studentsamfunn (BIS), og 1. juli tiltrådte han sin nye stilling. Nå vil han ha ei holdningsendring blant studentene i Trondheim.

- Det slo meg raskt at dette handler om en ukultur fra både BI og Samfundet sin side, sier Clem.

I fjor flyttet BI inn i nye lokaler. Med ny skole og ny BIS-leder, håper han at ukulturen tar slutt.

- Fordommene mot Samfundet har nok kommet over flere år. Nå har vi imidlertid et nytt bygg uten kultur i veggene. Jeg og min ledelse er veldig motiverte til å få til en endring, forklarer Clem.

22-åringen har allerede vært i møter med representanter fra både Samfundet og Dronning Mauds minne høgskole (DMMH).

- Vår oppgave er å vise at tilbudene på Samfundet er der, og vi har allerede lagt strategiske planer for hvordan vi kan få til dette. Flere Samfundet-stands på BI og arrangementer på tvers er gode tiltak.

- Et sted for alle



Leder i Studentersamfundet, Frida Jerve (22), er enig med Clem i at det trengs ei holdningsendring.

- Jeg tror det har vært mye fordommer begge veier. Samfundet er et sted for alle, men vi har sett at vi ikke har hatt så mange medlemmer fra verken BI eller DMMH. Dette har vært et sårt punkt for oss, sier Jerve.

Hun har troa på at de sammen skal klare å skape en ny kultur.

- Vi har blitt enige om å spre informasjon mellom skolene og kanskje lage felles arrangementer etter hvert. Det er fint at vi nå har fått til møter. Jeg har troa på at dette skal gå, men det krever samarbeid fra alle sider.

Jerve oppfordrer samtidig alle studenter i Trondheim til å ta en titt på Samfundet sitt program.

- Vi har et bredt spekter av arrangementer hver uke med noe for alle: quiz, disko, strikkeaften og foredrag for å nevne noe, forklarer Jerve.