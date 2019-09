Gir seg i P3morgen

Brede Aase har sittet i programlederstolen i ti år, mens Nordnes var utegående programleder i en årrekke før hun ble en av programlederne. Det samme gjelder Neby.

20. desember har trekløveret sin siste sending med P3morgen. Det skriver NRK P3.



- De ti siste åra har jeg stått opp sammen med P3 sine lyttere hver dag. Og det har, uten unntak, vært like stas og moro hver eneste morgen, sier Brede Aase til NRK.

- Mens leken er god

Neby sier til NRK at han på en måte ikke vil slutte, men at det er noe inne i han som sier at det er riktig.

- P3morgen har vært jobben min, og nærmest mitt andre hjem, gjennom nesten hele 20-åra, så det føles litt uvirkelig å skulle slutte med det. Det er sårt og trist og skummelt. Men av en eller annen merkelig grunn føles det også riktig, uten at det er så lett å forklare hvorfor, sier Neby til arbeidsgiveren.

Nordnes forteller at hun elsker å starte dagen med Ronny, Markus og verdens beste lyttere.

- Jeg kan ikke tro hvor heldig jeg er som har fått lov til det i snart 10 år. Som et stort b-menneske har det vært utfordrende å få arbeidstiden til å fungere med resten av livet, men P3morgen har trumfet alt annet. Nå har jeg lyst til å gi meg mens leken er god og det føles riktig at vi tre gir oss sammen, sier hun.

Disse nyhetene kommer på Netflix og HBO nå i september Vi har sjekket premieredatoene hos både Netflix og HBO, slik at du kan få full oversikt!

Jobber videre i NRK



Ifølge NRK jobbes det med å utvikle et nytt morgenkonsept. Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby jobber alle i NRK og skal fortsette med det, men i andre prosjekter.

- Det er en tid for alt. Vi er så vanvittig takknemlige for alle de årene Ronny, Silje og Markus har stått opp sammen med folk i inn- og utland og gitt oss en varm og morsom start på dagen. Heldigvis er det fortsatt noen måneder igjen, sier Mats Borch Bugge, redaksjonsleder for radio og podkast i NRK P3 Oslo.