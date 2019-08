Ny skolestreik for klimaet i Trondheim 30. august

Det er planlagt streik i Oslo, Bergen, Trondheim og 11 andre byer over hele landet, og det er ventet at flere steder vil slutte seg til.

Unge vil ofre biff og bil for klimaet De unge er langt mer villige til å ofre flyturer, bilkjøring og kjøtt for å redde klimaet enn eldre. En ny undersøkelse avslører generasjonskløften.

Det blir demonstrasjon foran Stortinget klokka 12, hvor Gatas Parlament skal spille og det holdes appeller. Samme dag er det planlagt streiker i over 100 andre land, men ifølge pressemeldingen vil den største internasjonale mønstringen foregå mellom 20. til 27. september.

Klimastreikerne krever blant annet at det ikke gis flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og at mer enn halvparten av norske klimautslipp skal kuttes innen 2030. De krever også at Norge gir minst 65 milliarder kroner støtte til klimatiltak i land i sør.