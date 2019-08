Klamydia-vaksine testet for første gang

Klamydia er den vanligste kjønnssykdommen i Norge, og det diagnostiseres flest tilfeller i aldersgruppen 20 til 24 år - både blant kvinner (47 prosent) og menn (43 prosent).

Folkehelseinstituttet anslår faktisk at blant seksuelt aktive under 25 år, har én av 20 til enhver tid denne sykdommen.

Vi kunne med andre ord hatt bruk for en forebyggende vaksine. Forskere har nylig presentert den første kliniske studien av nettopp en slik vaksine, skriver forskning.no.

Første test på mennesker

For første gang er en slik klamydia-vaksine testet på mennesker, der 35 kvinner fikk tre sprøyter og to doser nesespray fordelt over fem måneder. Noen av dem fikk én versjon av vaksinen, noen andre en annen versjon, og de resterende fikk narremedisin.

Fakta: Klamydia – Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon, som kan være i urinrør, livmor og eggledere hos kvinner, og i urinrør og bitestikkel hos menn. Man kan også få klamydia i hals, men dette er svært sjeldent.

– Klamydia smitter gjennom ubeskyttet sex, noe som gjør at man enkelt kan beskytte seg mot infeksjonen med kondom.

– Klamydia er en bakteriell infeksjon, som gjør at den kan behandles med antibiotika, og de aller fleste blir helt friske med behandling.

– Testing og behandling for klamydia er gratis i Norge.

– Vanlige symptomer på klamydia hos kvinner er svie ved vannlating, forandret utflod, blødning etter samleie utenom menstruasjon, kløe/svie i skjede og smerter ved samleie.

– Vanlige symptomer hos menn er svie ved vannlating, utflod fra urinrør, kløe i urinrør eller under forhud eller utslett på penishode eller under forhud.

Ifølge forskning.no viste resultatene at alle tålte behandlingen godt, og at immunforsvaret så ut til å bli aktivert hos de som fikk ekte vaksine.

Allerede til høsten er planen å sette i gang med større undersøkelser, der forskerne vil se enda grundigere på effekten av behandlingen.

Flere tester seg for klamydia Men selv om antallet som tester seg har steget, er det fortsatt færre som blir smittet av infeksjonen, viser klamydiastatistikken for 2017.

Ingen garanti

Selv om den innledende undersøkelsen viser tegn til at vaksinen kan forebygge klamydia-infeksjoner, er det ikke uvanlig at nye behandlingsformer ikke holder mål i mer omfattende studier, skriver forskning.no.

Forskerne selv er derimot håpefulle, og påpeker at en slik vaksine kan ha stor betydning for både folkehelse og økonomi, og at dette er en sped begynnelse for klinisk testing av en slik vaksine.