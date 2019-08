Utdanningsinstitusjonene overbooker stadig med flere studieplasser

Antallet studieplasser som er tilbudt er i år rekordhøyt, skriver Khrono.

Likevel regner institusjonene med at 44 790 – altså 43 prosent – av dem som har fått tilbud, ikke kommer til å møte opp eller droppe ut i løpet av den første tiden.

Overbookingsprosenten er på 76,2 prosent, sammenlignet med 69,5 prosent i fjor. I 2012 var overbookingen på 54 prosent.

Årsaken til at lærerstedene gir tilbud til flere søkere enn det er studieplasser til, er fordi de har som mål at en størst mulig andel av søkerne skal få beskjed om hvor de får studieplass så tidlig som mulig, opplyser Samordna opptak (SO) på sine hjemmesider.

Ifølge SO er det mange studenter som enten svarer «nei» eller ikke svarer i det hele tatt på studietilbudet de mottar.

– Andre svarer ja, men møter likevel ikke opp. Dette frafallet er omtrent like stort hvert år, og lærestedene tar høyde for det. Hvis lærestedene ikke hadde overbooket, men ventet og sett hvor mange som møtte opp til første studiedag, ville flere søkere få tilbudet sitt sent og studentopptaket ville strekke seg lengre utover høsten, skriver de videre.

Denne uken går studiestarten av stabelen hos de fleste utdanningsinstitusjonene i landet.