Studentundersøkelse: Flere menn enn kvinner har lederambisjoner

Av dem som svarte at de i utgangspunktet ikke hadde ambisjoner om å bli leder, svarte 71 prosent av kvinnene at de aldri ville få en lederposisjon, mot 29 prosent av mennene, skriver Dagens Næringsliv.

53 prosent menn mot 26 prosent kvinner ønsker å starte egen virksomhet. Dette kobler undersøkelsen til at kvinner er mindre risikovillige enn menn.

Til sammen svarte 597 økonomistudenter på undersøkelsen som ble utført av interesse- og arbeidstakerorganisasjonen Econa. Den er sendt ut til medlemmer som studerer økonomifag på bachelor- og masternivå ved ti av landets største økonomistudiesteder, og det er en overvekt av masterstudenter som har svart.

Selv om svardeltakelsen på 20 prosent ikke er så veldig høy, understreker avdelingsleder for fag og samfunnspolitikk i Econa, Maria Østerhus Lobo, at utvalget er representativt. Organisasjonen har 22.000 medlemmer.

– Resultatene viser et stort problem. Her har utdannelsesstedene et stort ansvar, sier hun.