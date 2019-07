Andrea og Runar bygger eget hus på hjul - søker hageflekk i Trondheim til studiestart

- Vi så en artikkel om en annen som hadde bygd seg et minihus på Facebook, og jeg tagget Runar og spurte på tull om vi også skulle bygge oss et. Til slutt tenkte vi, hvorfor ikke?

I fjor høst kjøpte Andrea Mathisen (21) og Runar Korneliussen (25) en henger, uten noen konkret plan videre. I april i år begynte bygginga.

- Vi har ingen formell kompetanse, det har vært mye læring på veien. Den største utfordringa er at huset bygges på en henger, og må være innenfor en viss vektgrense. Alt må planlegges og tenkes gjennom, og vekt må spares der det kan, forklarer Runar.

Trenger tomt i Trondheim

Studentparet er fra Hammerfest, men skal nå flytte ned til Trondheim for å studere. Andrea har immatrikulering allerede 12. august, og de anslår at de vil bruke tre dager på å komme seg nedover.

Drømmesituasjonen hadde vært å finne en permanent tomt å plassere huset på hjul på med en gang, og de har etterlyst enten en gårdsplass, hageflekk eller et jorde i Trondheim.

- Responsen så langt har vært ganske dårlig. Det var en kar som ringte for å tilby å oppbevare huset i en garasje, men jeg tror ikke han skjønte helt hva et minihus var for noe. Men vi har fått to tilbud, i Klæbu og på Brattsberg, selv om vi gjerne skulle hatt et litt mer sentralt område med matbutikk i nærheten.

Paret har også sjekket med ulike campingplasser i området for å sikre en plass å stå den første tiden. De har fått napp hos én campingplass, men den stenger allerede i starten av desember, og er ingen permanent løsning.

- Vi har en plass å stå midlertidig når vi kommer ned, men der er det for eksempel ikke muligheter for å få vann. Det beste hadde vært å finne en permanent plass med en gang, sier Runar, og legger til at de må tømme huset for møbler hver gang de skal flytte på seg. Derfor er det ikke bare-bare å flytte rundt hele tiden.

- Vi forventer ikke noen tomt midt på Torget for å si det sånn, men om så bare fem til ti minutter til en buss og en matbutikk.

Som en campingvogn på 14 kvadratmeter

Minihuset er på rundt 14 kvadratmeter i tillegg til en hems. Bygginga er godt i gang, og paret håper de får gjort ferdig mest mulig før de skal frakte huset ned til Trondheim.

- Det blir som et lite hus, med et relativt stort bad, siden vi ville ha dusj, do, vask og vaskemaskin. I tillegg blir det et kjøkken med gasskoketopp siden det er begrenset med strøm man får inn.

De skal også bygge en liten barbenk der de kan spise og gjøre skolearbeid, sette inn en sofa i det åpne stuerommet, og montere en nedsenkbar seng. Selve huset er to og en halv meter bredt, sju og en halv meter langt og fire meter høyt fra bakken og opp.

- Huset er bygd med samme fasiliteter som en campingvogn. Det eneste vi trenger er en stikkontakt ute, en vannkran, og mulighet for å slippe ut vann fra vask og dusj. Mange blir kanskje skremt og tenker at de må grave opp hele hagen for å legge kloakkrør, men det må ingen store inngrep til.