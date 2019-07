Brage (20) var ensom og bekymret, men så valgte han å snakke om det

– Dersom jeg ikke sagt noe, så hadde jeg ikke begynt på et nytt semester, sier Brage Mellingen Larsen til Byas.

I kronikken «Spør om hjelp, still opp for andre og lev livet til fulle. Du er ikke alene» i Rogalands Avis forrige uke, fortalte 20-åringen om overgangen fra hjembyen Bergen til studielivet i Stavanger.

I fjor flyttet han hjemmefra. Stavanger ble det første store møtet med nye folk, et nytt miljø, nye oppgaver og nye forpliktelser.

Det ble i overkant mye på en gang for den ferske studenten.

Ensom og usikker

Larsen flyttet til Stavanger sammen med en kompis og fikk nye venner på sykepleierutdanningen han begynte på. Likevel var det noe som manglet for den ellers så glade og humørfylte unggutten.

De nærmeste relasjonene var borte. Han følte seg ensom og usikker.

– Jeg hadde flyttet fra nærmest alt jeg kjente, så kom nye bekymringer i tillegg: Regninger, eksamener og bare det å tenke på hva jeg skulle ha til middag. Disse bekymringene la seg oppå en grunnmur som ikke var sterk nok, sier 20-åringen.

Plagene ble verre med tiden. Til slutt valgte Larsen å fortelle hvordan han hadde det til en venninne.

– Dette var noen jeg følte jeg kunne stole på. Jeg sendte en ganske kort og konsis melding. Jeg var veldig nervøs for hvordan hun kom til å reagere, men heldigvis hørte hun etter og lot meg fortelle om følelsene mine. Dette gjorde resten av studietiden mye lettere, sier Larsen, som da valgte å være åpen om hvordan han hadde det til flere av medstudentene sine.

Fakta: Studentsamskipnaden i Trondheim tilbyr disse psykososiale helsetilbudene: Kilde: sitpsykiskhelse.com Registreringssamtale: Denne er gratis, der du kan forklare hva du ønsker hjelp med. Her finner dere ut hvilket behandlingstilbud som vil passe best.

Individuelle samtaler: Sammen med en terapeut bli dere enige om målsetning, fokusområde og hvilke problemer som det trengs å jobbe med.

Gruppetilbud: Sit tilbyr også ulike terapigrupper, enten knyttet opp til spesifikke problemer, eller mer åpne grupper. Siden mange kan være skeptisk til å åpne seg i en gruppe, tilbyr Sit en gratis og uforpliktende vurderingssamtale først.

ACT-gruppe: Fokus på å bevege deg fra strev og lidelse, til engasjement i det livet du vil leve.

MCT-bekymringsgruppe: Reduser tiden du bruker på å bekymre deg markant, gjennom å møte tankene dine på en ny måte.

Sosial fobi-gruppe: Fra indre fokus til eksternt fokus gjennom oppmerksomhetstrening og eksponeringsterapi.

Stress og mindfulness-gruppe: Fra indre uro til balanse gjennom mindfulness og yoga.

Sit har også andre tilbud som kan passe for deg; mestringskurs, helsesøster og studentprest.

Kan oppleves som en krise

Over 50.000 studenter svarte på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble publisert i fjor. Her kommer det fram at 23 prosent ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Hver tredje student har ikke fortrolige venner på studiestedet.

Psykolog ved Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Janne Telle, sier at hun kjenner igjen flere av utfordringene Larsen trekker fram.

– Han gir en god beskrivelse av hvordan mange opplever det å være ny og ung student. Det kan fort oppleves som en krise å gå fra noe trygt og sikkert, til å plutselig stå på bar bakke, med helt nye forpliktelser uten et sosialt nettverk, sier Telle.

SiS har flere tilbud til studenter som har det litt ekstra tungt i studietiden (se faktaboks). I 2018 fikk gikk nærmere 500 studenter til individuell terapi hos SiS-psykologene, i tillegg kommer kurs og foredrag for større forsamlinger.

Telle forteller at plager med angst og depresjon er den største årsaken til at studenter henvender seg til SiS’ helsetjeneste.

– Mange har høye forventninger til hvor bra livet og studiestart skal bli. Når ting ikke går så smertefritt som man først har sett for seg, er dette for flere den første store motbakken de opplever i livet, sier Telle.

Hun understreker at det ikke er en personlig tragedie å møte motgang. Det er slik livet er. Derfor er også mestringsfølelsen stor når man kommer over kneika, slik som i Larsens tilfelle.

– Går du på en smell, kan det hjelpe mye å være åpen om det for å løse problemet. Det gir også gode erfaringer man drar nytte av senere i livet, sier Telle.

Positiv

Larsen er overveldet over responsen etter at kronikken kom på trykk. BA i Bergen har også publisert teksten, i tillegg har universitetet delt kronikken på sin Facebook-side og takket 20-åringen for at han deler sin historie.

Larsen har utelukkende fått gode tilbakemeldinger og ser fram til å ta fatt på et nytt studieår.

– Jeg har begynt å få et lite nettverk i Stavanger. Jeg vet hvor ting skjer, jeg vet hvor ting er. Mye av det som var livet mitt i Bergen har jeg funnet i Stavanger nå, sier han.

Neste uke får over 130.000 personer svar på sine søknader om høyere utdanning. Da blir det klart hvilke universiteter og høyskoler de kommer inn ved til høsten.

– Jeg kom ikke inn på mitt førstevalg, men jeg kunne ikke vært gladere for det i dag. Nå har jeg det helt fantastisk, og mye av årsaken til dette er fordi jeg var åpen om de problemene jeg hadde. Jeg må bare takke vennene mine for at de hjalp meg med å ta noe av lasset, så håper jeg de nye studentene som skal studere til høsten finner noen venner som er like gode som mine, sier Larsen.