Flere vil fjerne ubehagelig store bryster

I mediene kan det virke som om alt handler om å fylle pupper med implantat og forme og heise opp bryster, men litt i det stille fjernes det massevis med vev og hud fra både kvinner og menn. Ifølge tall fra Norsk Helseinformatikk utføres det årlig rundt 2.000 brystreduserende operasjoner på kvinner i Norge årlig, men noen fullstendig statistikk foreligger ikke.

– Hos Aleris utfører vi brystreduksjon hos både menn og kvinner, omkring 350 slike operasjoner i året, og ser en økende trend, sier plastikkirurg Tine Sælensminde Wingsternes ved den store private aktøren til NTB.

Tung ventetid

Om du oppfyller kriteriene for brystreduksjon på medisinsk grunnlag, betaler det offentlige for operasjonen i Norge. I fjor gjennomførte de 19 som har levert oversikt , 947 slike operasjoner for kvinner i Norge. For menn ble det utført brystreduserende operasjoner for gynekomasti, såkalte mannepupper, ved 23 behandlingssteder , men kun seks oppgir antall opererte, til sammen 79 menn i fjor. Ventetiden er ett år eller lenger ved flere av stedene for både kvinner og menn.

De private aktørene NTB har snakket med, bekrefter at dette er en årsak til at stadig flere velger å betale operasjonen selv, flere titalls tusen kroner.

Fakta om brystreduksjon (Kilder: HelseNorge , Norsk Helseinformatikk , Aleris , Cosmo Clinic og SMH ) Både menn og kvinner kan få gjennomført brystreduserende inngrep som reduserer størrelse og forandrer fasong på bryster.

Naturlig store og tunge bryster kan gi kvinner ryggplager, nakke- og skuldersmerter og gjøre det vanskeligere å trene.

I snitt fjernes det 500 gram fra hvert bryst, men det kan også bli snakk om opp til to kilo vev fra hver side.

Menn kan ha gynekomasti, en forstørrelse av ett eller begge bryst, såkalte mannepupper, en tilstand som skyldes økning i kjertelvevet i brystet.

Overvektige menn og kvinner kan også få problemer med for store bryster, menn og gutter har da tilsynelatende (pseudo-) gynekomasti.

Brystreduserende inngrep grunnet overvekt foretas først etter vektreduksjon, når kroppsmasseindeksen (KMI) er under 27.

Det foreligger ingen fullstendig statistikk over hvor mange som får utført brystreduksjoner i Norge hvert år, men antallet er trolig økende.

I det offentlige helsevesenet er det lang ventetid for slike inngrep. Flere private aktører opplever en økning i denne pasientgruppen. Der koster en brystreduksjon rundt 25 000-35 000 kroner for menn og 40 000-50 000 for kvinner.

Menn øker mest

Fra 2016 til 2017 hadde Aleris en økning på 32 prosent i antall pasienter som fikk utført brystreduserende kirurgi. Fra 2017 til 2018 økte det ytterligere 64 prosent. En tredel av pasientene er nå menn.

En annen stor aktør, Cosmo Clinic, opplever også en økning.

– For Cosmo Clinic har det vært en generell økning på 10 prosent i antallet brystreduksjoner fra første halvår i fjor sammenlignet med første halvår i år, men for menn har økningen vært på 80 prosent i denne perioden, sier overlege Thomas Berg ved klinikken.

Berg nevner trender i tiden som bidrar til økningen: Plastikkirurgi er mer akseptert enn tidligere blant menn, mens både kroppsfokuset og kunnskapsnivået blant menn har økt slik at flere er klar over at brystvev kan fjernes uten veldig synlige arr.

Store vekttap

En bakenforliggende årsak til økningen i brystreduksjoner er at mange har gått ned mye i vekt. Overlege Berg påpeker at fedmeoperasjoner, som gastric bypass, har gjort at et større antall menn og kvinner får overskuddshud i brystregionen etter vektnedgangen.

Aleris har samme erfaring og påpeker at også menn som har gått mye ned i vekt ved slanking, kan være plaget med gynekomasti, en økning i kjertelvevet i brystet, som ikke går tilbake.

– Ved stort vekttap kan menn få store, nærmest kvinnelignende bryster og store mengder løsskinn i brystpartiet og bakover mot ryggen. Tilstanden er for mange skjemmende og sjenerende og kan i tillegg gi opphav til fysiske plager og skadd hud, sier Wingsternes.

For å få et tilfredsstillende kosmetisk resultat av en brystreduksjon er det viktig at pasienten ikke er overvektig.

Vil se normale ut

Flere land opplever en økning i brystreduserende inngrep. Visepresident Gazi Hussain i Australian Society of Plastic Surgeons uttalte i mai til Sydney Morning Herald at brystreduksjon er dobbelt så vanlig der som å få satt inn brystimplantater, det er bare mindre virak rundt det.

Fra å være noe som ble latterliggjort, er det å ha for store bryster for kvinner nå anerkjent som et helseproblem og som sosialt belastende. 95 prosent av kvinnene som kommer for brystreduksjon, sliter med smerter i nakke og rygg og bh-stropper som gnager på skuldre og lager permanente groper i skjelettet. Det er dessuten vanskelig å finne klær som passer.

Ifølge Hussain vil de fleste kvinnene rett og slett bare ha normalt utseende bryster.