Leiepris på elsparkesykler skrudd opp med 50 prosent

- Nå som været har blitt bedre med sol og varme, blir det nesten for stor etterspørsel.

Det sier Johan Olovsson i Ryde Technology, som sammen med Espen Rønneberg driver selskapet bak de knallgrønne elsparkesyklene som den siste knappe måneden har herjet i byen.

Denne uka skrudde de opp prisen for bruken av sparkesyklene. Oppstartskostnaden på ti kroner er den samme, men minuttprisen har gått fra to til tre kroner.

Stor etterspørsel, ikke nok sykler

- Vi justerte opp prisen med én krone i håp om å få jevnet ut etterspørselen. Sparkesyklene brukes så mye at mange av dem er tomme for strøm innen klokka åtte på kvelden. Vi ser at mange brukere kan kjøre i to-tre timer i slengen, og da blir de fort tomme, forklarer Olovsson.

Det er et begrenset antall sykler i byen. Selv om Ryde har rundt ti trønderske ansatte som håndterer og henter inn sykler som trenger å lade, er etterspørselen større enn antallet tilgjengelige sykler. Olovsson forklarer at de har prioritert å drive sparkesykkel-utleie på en ansvarlig måte, for å unngå negative konsekvenser som har oppstått i for eksempel Oslo og Stockholm.

- Til tross for at det nå koster tre kroner per minutt, er den største delen av flåten tom på kvelden. Redusert antall sykler er for å sikre at de har en positiv innvirkning på bymiljøet, som igjen skaper en situasjon der en del av flåten går tom for batteri på kveldstid i sommerværet.

Transport over moro

Målet med prisjusteringen skulle være at flere brukte sparkesyklene til transport, som en del av kollektivtrafikken, og ikke «joy riding» i flere timer.

- Vi trodde det kom til å være roligere nå i juli i ferien. Men det har nesten vært tvert om med flere og flere brukere, medgir han.

- Vil dere skru prisen ytterligere opp?

- Nei, jeg tror ikke vi vil gjøre det. De fleste andre, de store internasjonale aktørene, tar tre kroner i minuttet. Vi ønsker ikke å legge oss over. Vi vil møte etterspørselen, men ikke være dyrere enn gjennomsnittet.

