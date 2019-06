Stadig flere fullfører videregående

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier i en pressemelding at han gleder seg over at flere nå fullfører videregående opplæring.

– Regjeringen har som mål at ni av ti skal fullføre. Derfor vil vi nå se på flere tiltak som kan hindre frafall. Vi vil forsterke tidlig innsats gjennom hele utdanningsløpet og sikre en bedre overgang fra ungdomsskolen til videregående, sier han.

Kun halvparten av bachelorstudenter fullfører studiet på normert tid Halvparten av bachelorstudenter fullfører ikke graden på normert tid, ifølge tall fra SSB. Flere kvinner enn menn fullfører, og de yngste fullfører oftest.

Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006, har antallet som fullfører videregående økt med seks prosentpoeng.

Statistikken viser fullføring fem år etter at elevene begynte på videregående skole for første gang.