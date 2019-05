Student til høsten? Søk om lån og stipend nå

- Så fort du har fått studieplass, bør du søke om støtte. Jo tidligere du søker, jo mindre slipper du å bekymre deg for om du har penger på konto til studiestart, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen i en pressemelding.

Hun oppfordrer alle som skal studere til å bruke Lånekassens støttekalkulator for å beregne hvor mye lån og stipend de kan få.

Dette må være på plass

Når du har søkt, må følgende være på plass før pengene kan komme på konto:

Du må signere avtalen om støtte og registrere kontonummeret ditt på Dine sider.

Du må ha betalt semesteravgift.

Lærestedet ditt må ha bekreftet studieplassen din.

Du kan få inntil 121 220 kroner i basisstøtte i undervisningsåret 2019–2020, og du kan også ha rett til andre typer stipend og lån. For eksempel kan du ha rett til forsørgerstipend dersom du har barn. Første utbetaling skjer i starten av august.

Viktige endringer i studiestøtten

Fra og med skoleåret 2019–2020 blir det endringer i reglene for omgjøring av lån til stipend. Du som går på høgskole eller universitet må nå fullføre en grad for å få full omgjøring fra lån til stipend, det vil si 40 prosent omgjøring.

25 prosent av lånet kan fortsatt gjøres om til stipend etter hvert som du består studiepoeng, men for å få de siste 15 prosentene gjort om til stipend, må du nå bestå en grad. Forutsetningen for begge typene omgjøring er at du har trygd, inntekt og formue under de satte grensene, består eksamen og bor borte under studiene.

Neste studieår fullføres også opptrappingen fra 10 til 11 måneders studiestøtte. Det betyr at fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning, vil få utbetalt en full måned med basisstøtte i juni 2020.