Hudkreftdagen: Unge føler et press for å være brun

Onsdag 22. mai er hudkreftdagen, en dag som årlig markeres av Kreftforeningen.

I år har de en kampanje som heter #Bareblid, der de ønsker å få frem at bruken av solarium er kreftfremkallende, og at man ikke trenger å være brun året rundt.

Hudlege: - Betakaroten beskytter ikke huden mot sol Flere leverandører av betakaroten hevder at antioksidantene ved daglig bruk kan beskytte huden mot å bli solbrent.

Unge jenter og gutter er dem som tar mest solarium, ifølge en undersøkelse Kreftforeningen har gjort om unges solvaner.

Foreningen har snakket med flere av dem hvorfor de tar sol, og tilbakemeldingene er at de føler et press for å være brun.

Fakta om kreft og solarium Kilde: Kreftforeningen Bruk av solarium øker den totale mengden UV-stråler huden får og øker dermed kreftrisikoen.

UVA- og UVB-stråler er klassifisert som kreftfremkallende, enten de kommer fra utesola eller solarium. Norske solarier gir omtrent seks ganger mer UVA-stråling enn sommersola på Østlandet, og dobbelt så mye UVB-stråling.

I et solarium eksponeres nesten hele kroppen – mot vanligvis bare rundt halvparten når man ligger på magen eller på ryggen ute i sola.

En av fire ungdommer i alderen 15-24 år har brukt solarium minst én gang det siste året (Solvaneundersøkelse 2018).

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer solarier som kreftfremkallende. WHO bygger bl.a. på forskning som viser at risikoen for å utvikle føflekkreft øker med mer enn 75 prosent for dem som begynner å ta sol i solarium før fylte 30 år.

En stor norsk studie viser at kvinner som hadde solt seg i solarium 30 ganger eller mer hadde 32 prosent økt risiko for føflekkreft, sammenlignet med kvinner som aldri hadde brukt solarium. Kvinner som startet med solarium før de fylte 30 år, var gjennomsnittlig to år yngre da de fikk diagnosen føflekkreft enn dem som aldri hadde brukt solarium.

Kjenner presset

«Målet mitt er å bli enda brunere enn jeg var året før»

«På skolen var det nesten en konkurranse å være den som er brunest»

«Jeg tar solarium fordi jeg ikke tør å ha bleke armer i gymtimene»

«Noen guttevenner tar sol før de skal på trening»

Dette er noen av uttalelsene Kreftforeningen har fått høre.

Ungdommer Byas har snakket med, har delte meninger. Noen føler på presset, andre ikke.

– Jeg føler på presset ja. Bloggere og influencere reklamerer jo for betakaroten og andre midler man kan bruke for å bli brune hele tiden, så jeg føler absolutt presset, forteller Caroline Skogvold (22).

Emilie Olsen Karlsen (18) og Ida Rasmussen (18) er faktisk på vei til solariumet da Byas tar kontant, men forteller at de ikke føler samme press.

– Vi føler ikke et spesielt på det, nei. Vi tar solarium fordi det er deilig å få litt farge og føle seg fresh, sier de.

Statens strålevern skuffet etter solariekontroll Statens strålevern har ført tilsyn med solarier i 200 kommuner og fant omfattende brudd på regelverket. – Vi er skuffet, sier direktør.

Verken Skogvold, Karlsen eller Rasmussen var klare over at Norge ligger i verdenstoppen på føflekkreft, men ingen blir overrasket heller.

– Det er veldig dumt, men det gir mening. Vi har ikke så mye sol her, og vi blir ikke brune av å ligge på terrassen en dag. Derfor bruker nok mange solarium, sier Rasmussen.

– Det kan jeg se for meg. Det er så stort fokus på å være brun her, så det virker logisk. Vi har jo ikke så mye sol her, så det er mye fokus på betakaroten, solarium og andre hjelpemider, sier Skogvold.

Men det er selvfølgelig ikke bare jenter som tar solarium. Det solbrune idealet gjelder også for gutter.

Benjamin Hansen (19) svarer at han ikke kjenner direkte press på å være brun, men at han likevel tar solarium.

– Jeg tar sol fordi jeg er ganske hvit og vil bli brunere. Jeg føler meg bedre med farge, sier han.

FORSKNING: Du blir mest solbrent når du ikke soler deg Solingsvanene til nordmenn er grunnen til at vi er et av landene med mest hudkreft.

– Solarium bør velges helt bort

Over 2200 nordmenn får føflekkreft hver år, og over 90 prosent av tilfellene har sammenheng med uv-stråler fra sol og solarium.

– Vi kan alle gjøre noe for å redusere risikoen for å få føflekkreft. De fleste tilfellene er et resultat av mye utesol. Å ha gode solvaner er det viktigste, men det enkleste du kan gjøre er å ikke bruke solarium, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen i en pressemelding.

Jo tidligere man starter å bruke solarium, desto mer øker risikoen for å få føflekkreft. En EU-rapport slår fast at solarium forårsaker en vesentlig andel tilfeller av føflekkreft blant de under 30 år.

– Det finnes ingen kjent nedre grense for hva som er trygg solariebruk. Det betyr at du ikke kan ta litt solarium og tenke at det er trygt. Derfor bør solarium velges helt bort, sier Ryel.