Universiteter og høyskoler får 161 millioner til undervisningslokaler

Totalt øker regjeringen bevilgningene til oppgradering fra 75 millioner kroner i fjor til 161 millioner kroner i år.

– Universiteter og høyskoler må gi rom for mer studentaktive undervisningsformer og bruke tradisjonelle forelesninger i litt mindre grad. Undervisningslokaler, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, er viktige faktorer for bedre kvalitet i høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Siden institusjonene bidrar med egne penger i tillegg til de 161 millionene som nå deles ut, vil dette totalt gi oppgraderinger for til sammen 415 millioner kroner.

Blant prosjektene som får støtte er et operasjonssenter ved NTNU Gjøvik som skal brukes til å teste virksomheter og personer for realistiske hendelser knyttet til cyberangrep. Universitetet i Stavanger får penger til å bygge om et eldre skolebygg til skaperverksted og barnehagelaboratorium for lærerutdanningene.