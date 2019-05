Disse seks tipsene må du huske i sommerjobben

Snart skal ungdommer over hele landet ut i sommerjobb. Amund Losen Moholdt fra sommerpatruljen i Trøndelag gir sine beste råd om hva som er de viktigste tingene å huske på som ung sommervikar i arbeidslivet:

1. Alle som jobber i Norge skal ha arbeidskontrakt

- For 33 år siden, da sommerpatruljen først startet å besøke sommervikarer, var det ganske vanlig at mange ikke fikk arbeidskontrakt. Arbeidskontrakt er viktig som et bevis på at du har jobben, og hva dere har blitt enige om. Hva du skal ha i lønn, hvor du skal jobbe, når du skal på jobb - alt dette skal stå i arbeidskontrakten din. Alle som jobber i Norge skal ha kontrakt, uansett hvor lenge de skal jobbe, eller når de jobber.

- Det er viktig at du leser nøye gjennom kontrakten din, og er enig i det som står der. Det er avtalen mellom deg og sjefen, sier Moholdt.

2. Du skal ha tilstrekkelig opplæring, og få betalt for opplæringen

- Som ansatt skal du få opplæring i arbeidet du skal utføre. Den opplæringen er viktig for at du skal gjøre jobben din riktig, og for at du ikke skal skade deg på jobb. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å gi den ansatte tilstrekkelig opplæring. Opplæring er arbeid, derfor skal all opplæring være lønnet.

3. Hva en lønnslipp er, og hvorfor du skal ta vare på den

- Det er ditt ansvar at du betaler den skatten du skal når du tjener penger. Lønnslippen er et bevis fra arbeidsgiver på hva du har fått utbetalt i lønn, og hva du har blitt trukket i lønn, for eksempel skatt. Det er viktig å sjekke lønnslippen, og ta vare på den, slik at du kan kontrollere at du har fått riktig lønn.

4. Bruk nødvendig verneutstyr

- I mange jobber er det nødvendig med verneutstyr for å unngå å pådra seg skader av arbeidet. Det kan være skader som skjer med én gang, for eksempel at man kan slå seg. Eller skader som skjer over tid, for eksempel hvis man løfter tunge ting ofte. Det er arbeidsgiveren sitt ansvar at du som ansatt får det utstyret du skal ha. Men det er ditt ansvar som ansatt å bruke det.

5. Sjekk hvilken lønn du skal få

- Med unntak av noen få bransjer, fins det ingen minstelønn i Norge. Det betyr at all lønn er avtalt. Enten mellom deg og din arbeidsgiver, eller av fagforeninger som LO, på vegne av oss ansatte. Det gjelder også tillegg på røde dager, kveld og helg. Derfor er det viktig at du sjekker hva du får i lønn før du signerer kontrakten. Ingen vil sitte igjen med skjegget i postkassa, og en banan i timen - derfor er det viktig å sette seg inn i det på forhånd.

6. Organiser deg!

- 1,8 millioner nordmenn har funnet ut at det er lurt å være medlem i en fagforening. Det er ikke uten grunn. Som medlem i en fagforening får du hjelp fra tillitsvalgte dersom du har behov for det, og du står sammen med dine kollegaer om bedre lønns- og arbeidsvilkår for oss alle. Det å være medlem i en fagforening er din forsikring i arbeidslivet, og LO har gunstige medlemskap for både elever og studenter.