Ikke søkt utdanning ennå? Disse studiene kan du fortsatt søke på

Lyst til å bli eiendomsmegler, danser eller fotograf? Her er en liste over studier du fortsatt kan søke på:

Handelshøyskolen BI

På BI kan du søke etter 15. april og fram til studiestart i august. BI har campus i Trondheim, Oslo og Bergen.

Høyskolen Kristiania

Selv om høyskolen legges ned i Trondheim, kan man fortsatt søke om studieplass i både Bergen og Oslo på høyskolen. Her kan du søke fram til skolestart, og så lenge det er ledige plasser igjen.

Norsk Fotofagskole

Selv om de prioriterer søknader levert før 15. april, kan man fortsatt søke etter fristen har gått ut. På Fotofagskolen i Trondheim kan du søke fram til 20. mai, så her må du være kjapp!

Folkehøgskole

Kanskje du har lyst til å lære å bygge din egen båt, eller spille et instrument? På alle folkehøgskolene rundt om i landet kan man fortsatt søke opptak. Så fremt det er ledige plasser kan man søke fram til skolestart i august. I Trøndelag finnes det blant annet folkehøgskoler i Rissa, Grong og i Trondheim. Se full oversikt over de ulike folkehøgskolene her.

Videreutdanning

I tillegg har NTNU noen linjer som tar imot søkere både i mai og juni på videreutdanning. Fullstendig liste her.

Fortsatt lyst til å gå på universitet eller høyskole? 20. juli kan du søke på ledige studieplasser, men her gjelder det å være rask. Her blir det et løpende opptak om de ledige plassene. I fjor var det hele 300 studier på landsbasis som hadde ledige plasser.