Thomas (24): - Jeg har sett bresprekker så dype at jeg ikke kan se bunnen

Thomas Lone (24) er i dag på base camp ved foten av Mount Everest, verdens høyeste fjell. Mount Everest blir fjelltopp nummer fem av syv. Klarer han alle syv, er han Norges yngste til å bestige det høyeste fjellet på hvert kontinent.

- Kilimanjaro i juli 2016 var først, selv om jeg var høydesyk mye av tiden var mestringsfølelsen av å nå toppen ubeskrivelig, og jeg ble med en gang gira på å prøve høyere topper, forteller han.

Lone er fra Bærum, men studerer marin teknikk ved NTNU i Trondheim. Da han begynte å studere til å bli sivilingeniør for tre år siden, fikk han ideen. Sommeren 2016 startet prosjektet.

De syv høyeste fjellene på hvert kontinent, blir på engelsk kalt «The seven summits». Det er Everst i Asia på 8850 meter, Aconcagua i Sør-Amerika på 6960 meter, Denali i Nord-Amerika på 6190 meter, Kilimanjaro i Afrika på 5896 meter, Elbrus i Europa på 5642 meter, Vinson på Antarktis på 4897 meter og Carstensz Pyramid i Oseania på 4884 meter.

Lone har vært på Aconcagua, Elbrus og Denali, i tillegg har han vært på mange andre topper for å forberede seg.

Den yngste i Norge til å fullføre 7summits var Torkjel Hurtig, som var 28 da han ble ferdig. Om Lone lykkes, har han fullført fire år hurtigere enn Hurtig.

Brukte fire forsøk

Ifølge Lone er turen opp til Kilimanjaro, som går gjennom jungel og isbreer, å anbefale.

- Legg av nok tid for å unngå høydesyke, råder han.

Lone forteller om mange gode minner, men hans beste er da han nådde toppen av Denli, etter tre mislykkede forsøk.

- Vi hadde allerede vært 27 dager på fjellet, prøvd toppen tre ganger og snudd i ekstreme værforhold. Til slutt kom det to dager med høytrykk, og vi bestemte oss for å gi det et aller siste forsøk selv om flyet til Norge gikk bare et par dager senere. Vi nådde toppen, og gikk direkte derfra til base camp på 57 timer uten søvn. Med propellfly derfra rakk vi akkurat flyet hjem til Norge.

Verdens høyeste fjell

I disse dager skal Lone gjøre det de kaller toppstøt opp Mount Everest, som er når man rykker fra base camp til toppen. Turen til toppen tar cirka fem dager, om alt går bra.

- Det blir lite søvn og mat siden kroppen er under enormt press med så tynn luft. Det er kun 40 prosent oksygen i lufta og jeg blir nødt til å bruke kunstig oksygen på flaske, det har jeg aldri gjort før og er veldig spent på hvordan det kjennes. Jeg er helt avhengig av oksygen for å nå toppen, forteller han.

Han er nå på camp 3, som er den siste leiren før man når toppen.

- På vei hit har jeg opplevd bresprekker så dype at jeg ikke kan se bunnen og to store snøskred som passerte få meter unna ruten vår. Det er også utrolig spesielt å våkne om natten av snøskred som går i nærheten. Det eneste jeg kan gjøre er å krysse fingrene for at det ikke treffer våre telt, forteller han.

I tillegg til bresprekker, snøskred og lite oksygen, er det en annen stor utfordring som har påvirket reisen til toppen av verdens høyeste fjell.

- Finansieringen av dette har vært veldig utfordrende. Jeg har hatt fire deltidsjobber samtidig som jeg studerer fulltid og tar alle eksamener jeg skal ta. Everest er mye dyrere enn de andre fjellene, så etter mye arbeid har jeg fått inn sponsorpenger som støtter halvparten av utgiftene. Resten har jeg selv tjent og spart opp fra mitt år i militæret, forteller han.

Savner studentlivet i Trondheim

Selv om det er spennende å være på eventyr, savner han livet i Trondheim.

- Jeg elsker kontrasten av å komme hjem til studentlivet og hverdagen etter jeg har vært på eventyr. Jeg savner alltid studentlivet hjemme når jeg er på ekspedisjon, forteller NTNU-studenten.

Lone forteller om foreldrene sine, som gjerne sitter med hjertet i halsen når han er et sted i verden, på vei opp på en utfordrende fjelltopp.

- De er ikke fans av farene jeg må gjennom på disse ekspedisjonene, og jeg har hatt mange samtaler for å prøve få dem til å forstå hvor mye dette betyr for meg. De er mye mer delaktige nå enn hva de var i starten, men det de alltid gleder seg mest til er når jeg kommer hjem, forteller han.

Etter Everest, har han to topper igjen. Carstenz Pyramide i Oseania har han planlagt å bestige i oktober og Mount Vinson på Antarktis har han planlagt å gjøre i januar.

- Da er jeg ferdig med alle syv toppene før jeg blir 25, forklarer Lone.

Å ha besteget noen av verdens høyeste fjelltopper kan være vanskelig å toppe.

- Jeg drømmer Sydpolen og Nordpolen, og om å gjøre førstebestigninger i Himalaya, men ingenting er satt i stein enda, forteller Lone, som legger til at han må få seg en skikkelig god jobb for å få råd til alle planene sine.