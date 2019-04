Josh syklet 2100 kilometer med hendene

For å sette dette litt i perspektiv:

Det er 2170 kilometer i luftlinje mellom Stavanger og Madrid. Bucuresti i Romania er 2126 kilometer unna.

Da Josh Stinton var ferdig med håndsykkelturen sin fra Japans sørligste til landets nordligste punkt (Cape Sata til Cape Sōya), viste GPS-en 2112 kilometer.

– Når jeg aldri har prøvd noe før og magen vrir seg bare ved tanken, det er da jeg sier ja, forteller 37-åringen.

Utfordringer for veldedighet

Han er over gjennomsnittet glad i en utfordring. Stinton hadde aldri prøvd en håndsykkel før, men krysset hele Japan fra sør til nord mellom 22. mars og 1. april.

Tidligere har han gått Vasaloppet i Sverige (90 kilometer) uten å ha prøvd ski. Han lærte seg å bruke enhjulssykkel til en downhill-konkurranse i Spania, og vært med på verdens tøffeste terrengsykkelløp i Finnmark.

Under alle utfordringene har han støttet mindre veldedighetsorganisasjoner, slik at arbeidet og budskapet de gjør kan komme i rampelyset.

– Det er noe unikt å kunne være med å bidra og se til at andre får et bedre liv. Det gir meg utrolig mye, sier 37-åringen.

– Ekstrem påkjenning

Under Vasaloppet frontet han Feel The Magic, som jobber for familier som har mistet et familiemedlem. Under enhjulssykkel-konkurransen i Spania, spredte han budskapet til Milk Crate Theatre, som hjelper hjemløse mennesker eller mennesker som risikerer å bli hjemløse i Australia.

Sykkelturen i Japan frontet organisasjonen APRICOT, som jobber for å hjelpe familier som ble rammet av tsunamien og Fukushima-katastrofen i 2011.

– Turen i Japan var helt fantastisk på så mange forskjellige måter. Det var en ekstrem påkjenning og utfordring, forteller Stinton.

Han startet helt sør i landet i fint vær og 15 grader. Videre syklet han på motorveier, gjennom storbyer og snøstormer. Opp bratte fjellsider, mens han suste ned på andre siden i nærmere 70 kilometer i timen.

– Jeg regnet med å klare 140 kilometer til dagen, gjennomsnittet endte på rundt 100. Første dagen klarte jeg bare 45 kilometer, jeg var helt ødelagt i armene, sier han og ler.

Så glad blir du når du endelig kommer fram etter 22 dager på håndsykkel gjennom Japan:

Ny utfordring

Med på turen var også broren og noen andre kompiser i en bobil. Følgebilen ble brukt som både matstasjon og overnattingssted.

Japanerne satte også pris på den noe spesielle farkosten til Stinton.

– Det var mange som tok bilder. Vi delte også ut flyers på japansk med informasjon om veldedighetsorganisasjonen. Folk sponset oss med alt fra penger til energidrikker. Det var bare positive ord om turen, forteller 37-åringen.

Totalt kom det inn 50 000 kroner som følge av stuntet hans. Nå er han allerede i gang med å planlegge neste utfordring og finne en ny veldedighetsorganisasjon.

Hva den nye utfordringen vil innebære, ønsker ikke Stinton å fortelle noe om ennå.

– Men først skal jeg slappe av her hjemme, jeg skal i alle fall prøve, sier han.