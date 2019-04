Russegjeng i Trondheim med egen nattklubb: Gjesteliste, dørvakter og lydanlegg til 25 000

Helt siden slutten av oktober har de tolv medlemmene av «Dalton 2019», eller Brødrene Dalton om du vil, jobba iherdig med å gjøre alt klart til fest i mai.

- Vi har allerede rukket å ha fem-seks fester her. På det meste har det vært rundt 130 personer, forklarer Akim Aasen, mens Trd.by får en «grand tour» rundt i lokalet på Rotvoll.

Russegruppa har fått leie lokalet, eid av Aha Eiendom, der en av fedrene jobber. Strindaelevene er tydelig på at de har vært heldige. De forteller at mange andre sliter med å finne steder å være i russetida.

- Det har blitt en greie å ha et sted å være, og det er ingen som vil ha hjemmefester i frykt for at noe skal gå galt. De fleste andre setter nok opp telt, men det er ikke enkelt å få leid privat eiendom å plassere dem på, forklarer Alexander Hagen Berg.

Gjesteliste, vakthold og inngangsstempel

Derfor er ikke «Dalton-huset» på Rotvoll kun forbeholdt Strinda-gutta selv. De lar også andre låne eller leie lokalet, der de får en del av eventuelle inntekter ved inngang. Så langt har de stått vakt selv.

- Det har gått en brannalarm, og politiet kom på besøk en kveld. Det ble en del styr, men de lot oss fortsette. Vi vil ha en dialog med politiet for at det gå trygt å bra i hele russetida. Vi vil at de skal stole på oss, og vi vet at de i utgangspunktet bare vil oss godt.

Ellers understreker gutta at lokalet ikke er for hvem som helst. Ingen slipper inn uten å stå på gjestelista og med stempel på hånda, men all russ får komme - så lenge det ikke blir for mange, og at folk oppfører seg.

- Vi må jo ha visse regler. Det er tross alt vi som må rydde opp etterpå, sier Ole Christian Westad Larssen.

Her er årets knuter for russen i Trondheim Drikk hver dag i russetiden, bruk brød som sko en hel skoledag eller kjøp kondomer eller andre prevensjonsmidler kun ved hjelp av kroppsspråk. Her er årets russeknuter for trondheimsrussen!

Seks egne sanger - men ikke Oslo-tilstander

Brødrene Dalton leker ikke russ. De har gått inn med 5000 kroner hver, i tillegg til å ha lagt ned mange dugnadstimer. Dopapir og kort har vært avgjørende for å få lokalet opp å stå.

- Bare lydanlegget kostet 25 000 kroner, og vi har brukt en del på maling. Men den ene sofaen har vi snekra sammen selv, med paller og stoff som vi har stifta fast. Resten av sofaene har vi funnet gratis på Finn.no. Tagginga av Dalton-brødrene på veggene inne i lokalet, har en kompis av en kompis stått for, forklarer Alexander Hagen Berg.

Nesten 5000 personer følger russegruppas instagramkonto - noe som er langt flere enn hva som er normen i Trondheim. I tillegg har gruppa laga egne sanger, seks i antallet.

- Det høres voldsomt ut, men det er ikke noen store, dyre produksjoner, for å si det sånn. Det kan ikke måle seg med summene Oslo-russen bruker. Og det har blitt en kul greie ut av lokalet vårt, som har vært avgjørende for antall følgere på Instagram, forklarer guttene.