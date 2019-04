Trøndere er på «skitne sokker-toppen» - vasker du klærne dine ofte nok?

Hver fjerde nordmann vasker ikke klærne sine ofte nok og skylder på dårlig tid, viser en fersk undersøkelse gjort av vaskemaskinleverandøren Miele.

Dette mener markedsdirektør i Miele, Mia Høver Pischedda, ikke er en god nok unnskyldning.

- Det er de under 40 år som skylder på tidsklemma, men det er fullt mulig å kun bruke én time på å gjennomføre enn full vaskemaskin, forteller Pischedda.

Bytter undertøy og sokker for sjeldent

Videre kommer det frem i undersøkelsen at nordmenn bruker enkelte plagg overraskende lenge før det finner veien til skittentøyskurven eller vaskemaskinen. To av fem blant de under 30 år bruker undertøyet mer enn én dag før det vaskes. 71 prosent skifter undertøy etter én dag, 14 prosent bytter undertøy etter to dager og resten bytter etter tre til seks dager.

- Dette overrasker oss ikke, forteller Pischedda.

Menn fra Trøndelag og Nord-Norge er verst

I undersøkelsen kommer det frem at menn bruker undertøy og sokker lengre enn kvinner. To av fem menn bruker undertøyet to eller tre dager før det havner i skittentøyet, og sokkene brukes opptil seks dager før de vaskes.

Geografisk sett er de som bor i Trøndelag og Nord-Norge minst renslige. Her brukes T-skjorter og sokker langt flere dager enn resten av landet før det legges til vask.

Disse plaggene bør vaskes etter én dag

– Klesplagg som ligger helt innerst på kroppen utsettes for både svette og bakterier og bør derfor vaskes etter en dags bruk. Det anbefales at sengetøy bør vaskes minst annenhver uke da svette og bakterier gir gode forhold for sengemidd. Håndklær bør vaskes etter to til tre gangers bruk. For at tøyet skal bli fri for bakterier er det også viktig å velge høye temperaturer på vasken, sier Pischedda.

Sju prosent bruker håndklær lengre enn i syv dager, og fire prosent venter til etter to uker før de legger håndklærne til vask. Det er for lenge, ifølge Pischedda.