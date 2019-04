Maren (25) fra Trondheim sa opp jobben for å designe klær. Nå har hun åpnet egen klesbutikk

- Jeg har alltid hatt en kreativ side, men det har vært på fritida. Jeg fant ut at jeg ville designe selv, ta alle avgjørelser og være involvert i alle prosesser.

Derfor sa Maren Borander opp jobben som distriktssjef for et annet klesmerke. Nå designer hun klær for sitt eget, Minimal Modesty.

- Det kom til et punkt i fjor, der jeg innså at det ble alt for mye med en fulltidsstilling i tillegg. Derfor sa jeg opp jobben min, og bestemte meg for å satse. Det var utrolig skummelt. Startet klesmerke om psykisk helse: - Vi vil ikke at folk skal være alene med tankene sine Fire NTNU-studenter har startet eget klesmerke. - Vi ville lage noe kult, rimelig og noe med et godt budskap.

Økonomistudenten som ble designer

For rundt ett og et halvt år siden startet Borander opp selskapet Minimal Modesty AS, og drev en god stund en nettbutikk der hun kun solgte klær produsert av andre. Langtidsstrategien var derimot å begynne med eget design og egne kolleksjoner, og ta Minimal Modesty ett steg videre.

- Det er enklere å se tilbake på det nå. Det føles utrolig riktig å kun holde på med dette, og er du villig til å ofre inntekt og ha lange arbeidsdager, er det virkelig verdt det. Selv om det er mye usikkerhet i starten.





Nå driver hun selskapet, designer og jobber i merkets klesbutikk sammen med Jenny Bronseth (25), som ble med på laget nå i januar.

- Ingen av oss har studert mote eller design. Selv har jeg en bachelor i økonomi og ledelse, men har alltid vært en del av entrepenørskapsorganisasjoner ved siden av, forklarer Borander.

Tok ferie for å lese seg opp

Borander jobbet en stund som distriktssjef for et annet klesmerke på Sørlandet, og designet litt på fritiden. Da hun for alvor fant ut at hun ville skape noe eget og designe selv, tok hun ut ferie.

- Jeg var usikker på om jeg hadde rett kompetanse for at en fabrikk kunne produsere det jeg designet. I høst tok jeg ut noen uker i ferie, og kun for å lese meg opp på ting jeg burde kunne og å snakke med andre. Dette gjorde jeg morgen til kveld i et par uker.

På det tidspunktet var det fortsatt en lang vei å gå.





- Du må finne en fabrikk som du stoler på. Jeg leita lenge og det ble mye reising, men fant til slutt en fabrikk i Litauen. Der har de nok erfaring, er flinke på kommunikasjon, er nærme nok, i tillegg til å være etisk og miljøbevisst. Det er deilig å kunne stole på de som syr.

- Det hele har vært utrolig spennende og surrealistisk. Det å gå fra tegninger på papir, til å se et ferdig plagg for første gang, var spennende.







Nyåpnet butikk: - Det var galskap

I desember tok Borander nok et steg videre, fra nettbutikk til en faktisk butikk, i Oslo sentrum.

- Vi tok over noen slitne lokaler i sentrum av Oslo, og brukte rundt en måned på å pusse opp. Det ble vel 350 arbeidstimer på tre uker. Det var galskap i en periode, men det ble veldig fint til slutt. Jenny kom inn i januar, og da åpna vi.





- Det er stor forskjell på å drive nettbutikk, og en fysisk butikk?

- Ja, økonomisk sett er det jo en stor bekymring. Du satser litt blindt, og aner ikke om kundene vil oppsøke den fysiske butikken. Det som har vært gøy, er at nettkunder har kommet til butikken også.

- Det var en uke her hvor det var veldig stille, og da ble jeg bekymra. Men jeg har forhørt meg med andre butikker, og det skal ha vært en spesielt hard periode for de fleste. Nå har det tatt seg opp igjen, så det blir et spennende år.





Nå har Borander og Minimal Modesty for første gang lansert sin helt egen kolleksjon også. Den består av seks dresser for kvinner, som med ulik styling kan brukes både til jobb og fest.

- Vi ønsker å fronte andre damer som vi synes gjør bra og kule ting, power women på en eller annen måte. Vi vil virkelig motivere andre til å gjøre det samme som oss.

Gründerspire i magen? Her er Boranders råd

- Det er mange som har lyst til å bryte ut og satse på noe eget, men det lille steget som kreves føles så utrolig stort og kanskje større enn det egentlig er. Bare fordi noe er usikkert, trenger det ikke å gå dårlig, mener Borander.





Hun påpeker at det er aldri noe perfekt tidspunkt, men om du ikke vet alt eller kan alt, lærer du å gjøre ting utenfor komfortsonen.

- Det er viktig å ha trua på at du kan. Du kan ting selv, og er flink nok. Det høres banalt ut, men du må tro på at du kommer til å lære det du er usikker på. Du lærer å prioritere. Det er mye som blir nedprioritert, og det må du være obs på. Men når du målet ditt, føles det ikke som noen nedprioritering, men en seier.