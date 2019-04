Startet klesmerke om psykisk helse: - Vi vil ikke at folk skal være alene med tankene sine

NTNU-studentene Bendik Hartvedt Haugen (22), Erlend Evenstad Dahlen (23), Sebastian Vildalen Ekpete (22) og Stein Fredrik Hesstvedt (22) har startet opp klesmerket «Deia», som er en forkortelse for «du er ikke alene».

Guttegjengen fra Oslo har kjent hverandre i mange år, og flyttet alle til Trondheim sammen for å studere medievitenskap, kybernetikk og robotikk og datateknologi.

Selv om studieretningene ikke har noe med klær og salg å gjøre, endte guttene opp med å starte opp et klesmerke sammen.

- Det er deilig å drive med noe som ikke er programmering av og til, forteller Bendik, som studerer datateknologi. Han legger til at alle i gjengen er interessert i mote.

Overrasket over responsen

Torsdag 28. mars lanserte guttegjengen klesmerket. Siden da har de opplevd en overveldende mengde kommentarer og tilbakemeldinger.

- Vi har fått meldinger fra folk vi ikke har pratet med siden barne- eller ungdomsskolen om at det vi gjør er bra, forteller dem.

Også responsen fra venner og familie av guttene har vært utelukkende positiv.

- Jeg tror ingen har noe negativt å si når vi gjør noe positivt for åpenhet rundt psykisk helse, det er et utrolig viktig tema, forteller Sebastian, som selv har opplevd å ha det tungt psykisk.

Nå vil han og resten av Deia-grunnleggerne hjelpe andre med å være åpne om sin mentale helse.

- Vi vil inkludere alle

Ifølge gjengen trenger man ikke å ha en diagnose, eller i det hele tatt å slite med sin mentale helse, for å gå med klærne.

- Kanskje vil noen av menneskene rundt deg åpne seg opp og prate om sine problemer hvis du går med T-skjorta, forklarer dem.

Guttene er opptatt av at hvem som helst skal få rom til å prate om hva de sliter med.

- Man må ikke ha en diagnose for å bli tatt seriøst, det er lov å slite, det er lov å være trist. Men vi synes at det ikke bør være lov å takle det helt alene.

Ønsker å utvide sortimentet

Bendik, Stein og Sebastian forteller at de gjerne vil selge mer enn T-skjorter i fremtiden.

- Dette er bare starten! Vi skal prøve å se hvor langt vi klarer å komme uten å bruke noe mer penger, men vi vil definitivt utvide etterhvert. Vi har allerede vært i kontakt med leverandøren for å undersøke muligheten om å utvide sortimentet, forteller Stein.

10 prosent av inntektene fra T-skjortesalget går til Mental helse ungdom, som er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. Mental helse ungdom jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.