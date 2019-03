Layana (23) ble oppdaget på Egon. Nå er hun og kjemistudenten Nora (24) en del av Trondheims nye modellbyrå

- Hei, sorry for at jeg er sein, sier daglig leder Ronny Danielsen, og kommer hesblesende ut av heisen med en trillekoffert på slep.

VLVT Modellbyrå har promoteringsshoot etter at de lanserte i slutten av januar i år. De seks jentene som satt i korridoren og ventet på sjefen er raske med å kle om, og får beskjed om å skifte om til «det hvite antrekket».

- Jeg tenkte at vi kunne gjøre litt sånn som dette, sier han, og viser jentene er inspirasjonsbilde av kvinner i hvite herreskjorter og sorte hæler.

Jentene sitter klenget sammen foran det ene speilet de har i studioet og gjør siste finish før shooten starter. De byttelåner klær og hjelper hverandre med å sette opp håret.

- Vi bruker alltid å ha høy musikk under shooten for å få opp energien, sier Ronny og vrenger opp Tina Turner på full guffe.

- Da er vi klare!

Må henge med

I januar utvidet trondheimsbaserte DP Models med et søsterselskap, VLVT Models. Per dags dato er det til sammen 150 modeller i de to modellbyråene, og Danielsen forteller at de alltid er på jakt etter flere modeller.

- Grunnen til at vi valgte å gjøre det, var for å spisse målgruppen. VLVT blir mer fashion og mote, mens DP har modeller for kommersielle oppdrag. Trondheim er blitt mer fasjonabel, og da må vi henge med, sier Danielsen.

Mange av jentene har egne plattformer på sosiale medier hvor de «brander» seg selv. Dette ser Danielsen på som positivt for både byrået og modellene.

- Vi spiller hverandre gode. Nå kan «hvem som helst» bli modell, og derfor må byråene steppe up. Vi har mer fokus på sosiale medier enn tidligere, det er på nett ting skjer. Derfor er det utelukkende positivt dersom modellene har mange følgere på eksempelvis Instagram, og vi kan da «brande» hverandre.

Jobbe fulltid som modell

For ni og et halvt år siden kom Layana Rodrigues (23) til Trondheim fra Brasil. I hjemlandet hadde hun allerede jobbet som modell i tre år, og visste at det var det hun ville drive med fremover.

- Jeg ble faktisk oppdaget da jeg jobbet på Egon som servitør. Det var en dame fra et magasin som mente jeg passet bra til deres stil, og tipset Ronny om meg. Etter å ha vært på intervju med DP var jeg ansatt, og er nå flyttet over til VLVT.

Hun har tidligere studert historie, og jobber i tillegg på Normal. Likevel drømmer hun om noe langt større i fremtiden.

- Selvfølgelig har jeg lyst til å satse og jobbe fulltid som modell. Men for øyeblikket er det en morsom hobby ved siden av jobb og alt annet. Min største drøm er å gå Victoria Secret Fashion Show. Det hadde overgått alt.

Rodrigues forteller at hun også jobber med Instagram og som influencer. Men det kunne hun derimot ikke tenkt seg å gjøre til en karriere:

- Nei, da vil jeg mye heller jobbe som modell, ler hun.

- Det føles trygt

- Modellyrket har et dårlig rykte når det kommer til kroppspress. VLVT ønsker å vise gode verdier og ulike modeller. Jeg har aldri bedt noen om å gå ned i vekt eller trene mer. Fokuset ligger på å ha friske og fine modeller, og dersom et problem skulle oppstå, tar vi tak i det, sier Danielsen.

Nora (24) begynte å jobbe som modell allerede som 16-åring, og begynte karrieren hjemme i Oslo.

- Miljøet i Trondheim er veldig bra. Jeg har jobbet som modell her i fire år og har enda ikke opplevd noe ukomfortabelt eller hørt noen som har gjort det. Det føles trygt. Det er veldig uvanlig ut ifra min erfaring at det er så lite press på kropp, noe som er veldig bra. I Trondheim er det mange kreative oppdrag, og da er det mindre fokus på kropp og hvilken størrelse du er. De tilpasser klær etter modellen - og ikke omvendt. Akkurat sånn det bør være.

Samme manageren som mamma

Nora viser et bilde til fotografen under shooten og kommer med innspill til ulike settinger. Instruerer jentene og kommer med forslag.

- Jeg har alltid syntes at modeller har vært interessante. Naturligvis tenker man på å bli modell når man er 1.80 meter allerede på ungdomsskolen, ler Nora, og fortsetter:

- Men mamma ville ikke at jeg skulle kaste meg ut i industrien. I alle fall ikke for tidlig. Da jeg fylte 16 år fikk jeg bestemme selv, og har jobbet som modell siden.

Det hun ikke visste var at moren selv har jobbet som modell i hjembyen.

- Det viste seg faktisk at jeg og mamma hadde samme manager. Så det er morsomt å tenke på, sier hun.

Koser meg så lenge det varer

Nora flyttet til Trondheim for å studere, og har snart fullført en master i kjemi med spesialisering i strukturkjemi. Hun sier at hun er avhengig av utløp for både sin akademiske og sin kreative side.

- Først og fremst er jeg student, så kommer alt annet som andreprioritet.

Hun jobber også i kulissene med kursing og opplæring av modellene og viderefører kompetanse hun selv lærte da hun jobbet som modell i Oslo. Hun er også sosiale medier-ansvarlig for VLVT. Nora har hun gått flere motevisninger, og har blant annet vært modell for magasinet Natt & Dag og Johnny Love.

- Jeg kunne gjerne tenkt meg å jobbet som modellcoach. Men jeg vet at jeg ikke kan satse på en karriere som modell, og holder på så lenge jeg synes det er morsomt. Jeg kunne tenkt meg å kombinere modellyrket med utdanningen min, og for eksempel utvikle kosmetikk som holder hele dagen. Det hadde vært noe. Men enn så lenge så koser jeg meg som modell, og kommer til å gjøre det så lenge det varer, smiler hun.

