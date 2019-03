- Det eneste man får på kroken i Senja er fisk, i Trondheim får jeg napp

I september ble episode 10 av sesong 2 av TV Norge-serien spilt inn. NTNU-studenten Runar Johnsen var en av dem som var på blinddate, med et kamerateam på slep.

- Jeg meldte meg egentlig på for moro skyld, forteller han.

Får ikke napp i Senja

Runar er egentlig fra Senja, og overgangen ble stor da han først flyttet til Finnsnes, for så å ende opp i Trondheim for å studere.

- På hjemplassen ble det lite «action» for å si det sånn. Det eneste man får på kroken der er fisk, i Trondheim får jeg napp, forteller han.

Selv om Runar «får napp» i Trondheim, er det ikke like lett å finne kjærligheten.

- Jeg ender ofte opp med å ha sex på første date, og da blir det sjeldent flere dates senere, forklarer han.

Han har altså ikke funnet drømmemannen, eller kvinnen, ennå.

- Når jeg møter familien, er det to ting de spør meg om: hvordan går det med studiene og har du fått det kjæreste?

Runar begynte å bli lei av spørsmålene fra familien. Da fant han en løsning.

- Jeg sa til bestemor: nei, jeg har ikke kjæreste, jeg bare ligger med folk på fylla. Heldigvis lo hun av det, forteller Runar, som konstater at metoden hans funker. Han har nemlig ikke fått flere spørsmål etter det.

Date på TV

Da Runar møtte opp i baren og studioet til TV Norge, forsto ikke daten hans at det var de to som skulle på date. Episoden skal sendes på TV 11. april.

- Han forsto det ikke frem til jeg spurte om jeg kunne få en slurk av drinken hans, forklarer han.

Daten var over på under en time. Runar mener at det er for kort tid for å bli kjent med noen, men syntes det gikk helt greit.

- Jeg er fornøyd med klippinga, men da vi fikk østers sa jeg til daten min, Daniel, at jeg ikke visste hvordan jeg spiste det. Da sa han at det bare er å svelge. Så svarte jeg: det har jeg hørt før! Det syntes jeg var gøy, men de klipte det bort, forteller Runar og ler av seg selv.

Runar mener at produksjonen ikke nødvendigvis er de dyktigste til å finne en passende match til deltakerne.

- Jeg tror de er mer opptatt av å lage underholdning, enn kjærlighet. Han legger til at det eneste han og daten hadde til felles, var en oppvekst i Nord-Norge.

- Han er etablert og ser etter et seriøst forhold og familie, mens jeg er en student som drikker mye liksom, det blir litt fjernt.

Få krav

Runar forteller at en av de andre deltakerne i programmet hadde en lang liste med krav til en fremtidig partner. Ifølge Runar, har han selv få krav.

- Det er fint om han er litt høyere enn meg, er oppegående og har en god personlighet. Også må han eller hun se nogenlunde bra ut, da, forklarer han.

Akkurat nå har han lagt kjærlighetsfiskinga på hylla.

- Jeg har kanskje gitt opp litt, men ofte skjer det når man ikke prøver å finne noen, har jeg hørt. I tillegg vet jeg ikke om jeg har tid til kjæreste, forteller Runar.

- Kanskje det blir noe etter jeg har skrevet ferdig bacheloroppgaven, konstaterer han.