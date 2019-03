Anne-Brith Davidsen saksøkt for ærekrenkelser

Motparten krever endringer i boka og fremmer i tillegg et større erstatningskrav mot Davidsen og Panta forlag. Kvinnen har tidligere forsøkt få boka stoppet og tilbakekalt, uten hell.

– Bokens innhold er oppsiktsvekkende og eksplosivt, og det er naturlig at noen kan føle seg sterkt truffet av beskrivelsene. Det vil imidlertid være meget spesielt og beklagelig om de forholdene som avsløres i denne viktige boken skulle sensureres for det norske folk, sier advokat Tony A. Vangen i Advokatfirmaet Elden.

Bekrefter stevning

– Jeg kan bekrefte at vi har stevnet Davidsen for retten, sier advokat Lene Homstvedt i Advokatfirma Olafsen AS, som forsvarer motparten, som ønsker å være anonym.

Homstvedt ønsker ikke å utdype hva hennes klient føler seg truffet av i boka eller hvilket krav de har fremmet.

– Vi kan ikke ha det slik i Norge at bøker blir tatt til retten, fordi det er noen som ikke liker dem. Det frie ord og retten til å fortelle sin historie er grunnleggende verdier i vårt samfunn. Vi er trygge på å være innenfor loven, sier forlegger Alexander Elgurén i Panta forlag.

Nytt opplag

Boken, som tematiserer netthets, og har undertittelen «Min kamp mot nettrollene», er allerede oppe i 9.000 trykte eksemplarer og forlaget planlegger allerede nytt opplag. Boken er for tiden den mest solgte boken i Ark-kjeden foran storselgere som Jojo Moyes, Lucinda Riley og Sissel Gran.

Det er ikke første gang det er bråk rundt Panta forlag. Blogger Anniken Jørgensen ga ut boken «Bare en natt til» på samme forlag i fjor høst. Simen Auke fra DJ-duoen Broiler krevde da begjæring om midlertidig forføyning, fordi han mente at han ble utlevert i boka uten tillatelse. Striden endte da med at boka ble endret i andre og tredje opplag.