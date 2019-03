Husker du «vikingen» Lasse fra Verdal? Nå skal han være med på «Skal vi danse», i Italia!

«BIG announcement!»

Slik begynner innlegget som Lasse Løkken Matberg la ut på sin Instagram forrige uke.

Der forteller han at han skal være med på «Ballando con le stelle», den italienske(!) versjonen av Skal vi danse.

– Lasse syns dette hørtes veldig spennende ut og ønsket å ta denne utfordringen på strak arm. I tillegg passet den veldig bra med ambisjonene våre. Lasse har også en del venner fra Italia, pluss at en del av følgerbasen hans er derfra, derfor var det et enkelt valg, skriver Matbergs manager, Stian Reinhardsen, i en e-post til Byas.

Viking-kjendis

Den kommende Skal vi danse-deltakeren ble for alvor kjent tilbake i 2015. Da var han 29 år gammel og hadde fått 25 000 følgere på Instagram for sitt urnorske viking-utseende.

Nå har følgertallet steget over 600 000. Underveis har det betydd på uante muligheter for 33-åringen, som har blitt nevnt av nettaviser verden over.

Nå bytter han ut den røffere looken med dansesko.

– Det finnes en viss rytme i kroppen, men han har masse potensial. En fordel er at han er sterk fysisk og utholden. Så fundamentet burde være på plass, sier Reinhartsen.

Mer i vente

Den italienske Skal vi danse-sesongen har premiere lørdag 30. mars. Da blir det ukependling til Roma hvor serien spilles inn.

– Vi har leid en leilighet som vi har som base der nede, forteller Reinhartsen.

– Er det andre programmer Lasse vil være med på i framtiden?

– Det har vi ikke landet på enda. Men vi var i Los Angeles forrige uke og hadde noen veldig spennende møter der. Så vi får se hva fremtiden bringer.