Store kjeder kutter i plasten: - Men folk flest velger fortsatt plast

«Hvis vi fortsetter som vi gjør nå, vil det innen 2050 være mer plast enn fisk i havet».

Denne setningen gikk «viralt» i 2016, og siden har det blitt gjort diverse tak verden over for å redusere plastbruken og finne på nye løsninger.

Ett av disse tiltakene har vært å kutte ut plastsugerør, og bytte de ut med nedbrytbare papirsugerør, og nå har McDonald’s omsider slengt seg på bølgen.

Kutte ut all plast innen 2025

– Byttet vi nå gjør fra plastsugerør til papirsugerør er et steg på veien for å være en del av løsningen om å drive mer bærekraftig, sier Pia Mellbye, daglig leder for McDonald’s Norge.

Overgangen til papirsugerør gjør at fast food-kjeden kutter ut over 20 millioner plastsugerør i året. De har også erstattet plastlokkene på McFlurry-isen.

På sikt planlegger McDonald’s å kun bruke bærekraftig emballasje innen 2025.

Ikke alene

McDonald’s er ikke alene om å velge grønt. H&M har siden før jul kun hatt papirposer. Kiwi og diverse Coop-butikker tilbyr papirposer i stedet for plastposer - selv om det beste er å ha med seg handlenett eller sekk selv.

Butikksjef ved Kiwi på MagasinBlaa i Stavanger, Carola Zetterberg, forteller at det fortsatt går mest plastposer på tross av at de tilbyr noe mer miljøvennlig.

– Vi gir jo alltid kundene valget, men folk flest velger fortsatt plast.

Men selv er butikksjefen veldig positiv til at Kiwi, og flere, tar tak.

– Jeg er jo svensk, og ser at Norge henger litt etter - i Sverige har vi hatt papirposer som alternativ lenge. Og de er jo så gode for storhandel også! Så når vi fikk dem i butikk her tenkte jeg «Yes! Endelig!», avslutter Zetterberg og ler.