Paradise-Tea (20) kjempet i seks år for å få terrorerstatning

- Dette er den første sesongen hvor man har spilt på lag, så vi visste aldri hva som var neste steget i spillet. Folk på laget ble veldig usikker om man pratet med noen fra andre lag, og det var generelt mye surring og usikkerhet, sier Broholm.

Følte meg trygg

På torsdagens parsermoni skulle tre deltagere sjekke ut. Broholm fikk en sitteplass i siste liten og er dermed videre i årets sesong.

- Jeg hadde en god feeling da de skulle velge var trygg på sermonien. Thea er en mye større spiller enn meg, og jeg visste at Sofie og Bettina så på henne som en større konkurrent.

Hun forteller at hun fortsatt har daglig kontakt med sin allianse, og at man blir kjent med hverandre på en helt annen måte inne på hotellet.

- Det var utrolig deilig å være to måneder uten telefon. Man henger med hverandre hele dagen som gjør at man blir kjent på en annen måte enn vi er vant til.

Uvant situasjon

Broholm planlegger nå å komme i gang med lærlingtida igjen. Likevel er hun ikke helt sikker på hva fremtiden bringer - men vet at hun ønsker å gjøre noe annerledes.

- Det hadde jo vært kult å være den første til å gjøre noe helt eget. Jeg vet bare ikke hva jeg skal finne på, ler hun, og fortsetter:

- Vi er flere som har pratet om å starte opp en YouTube-kanal, så blir det vel kanskje å skrive litt. Men det er jeg ikke så god på, så da må det vel bli Instagram. Mange av deltagerne føler allerede et behov for å forklare sin side av saken, da klippingen har mye å si for hvordan ting blir fremstilt.

Broholm forteller at hodet fikk kjørt seg inne på hotellet, og at de aldri fikk noen pustepauser. Samtidig opplevde hun at hun ble paranoid av spillet inne på Paradise Hotel.

- Den første uken er man jo usikker og i en uvant situasjon, men jeg tøyde veldig opp etterhvert inne på oppholdet. Jeg føler meg riktig framstilt fram til nå. Meg og partneren min ble enige om at vi ikke skulle kjøre et hardt spill fra starten og heller holde litt lav profil - som fungerte godt.

Måtte bytte skole etter Utøya

I 2011 var Broholm en av dem som var ved kaia i Utvika da Anders Behring Breivik begynte å skyte på Utøya, og hjalp dem som kom svømmende over fra øya. Hun hadde selv et søskenbarn som befant seg på Utøya den sommeren.

I Sør-Trøndelag tingrett fortalte hun at på grunn av mye fravær og utestenging var nødt til å bytte skole. Hun slet også pysisk og med angst etter 22. juli.

- Det var en tøff tid. De i klassen mente jeg hadde fått nok oppmerksomhet etter det som skjedde i forbindelse med Utøya. Mobbingen ble til slutt så ille at jeg måtte bytte skole.

Hun og de tro andre i samme bil som prøvde å hjelpe de overlevende krevde terrorerstatning, som førte til en rekke rettssaker i kjølevannet av 22. juli over en periode på seks år.

- Jeg tror ikke folk skjønner hvor tøft det er for en 14-15 år gammel jente å gå gjennom så mye, spesielt i forbindelse med rettsakene. Men jeg føler at jeg ble en mye sterkere person etter det jeg opplevde. Man kan ikke ta med seg alt videre i livet, men må heller jobbe med å legge ting bak seg og komme seg videre, sier 20-åringen.