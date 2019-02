Astrid S i Twitter-diskusjon med Ariana Grande

Natt til onsdag la Astrid Smedplass ut en Twitter-melding, der hun stilte spørsmål ved plastbruken på store konsert-turneer.

«Alle kjøper gjennomsiktige bager til en arena-turné, er ikke det VELDIG mye plast?», skriver Astrid i sin tweet.

VG omtalte saken først.

Verdensstjernen Ariana Grande følte seg kanskje truffet av posten. Grande promoterer og selger gjennomsiktig merch, som rumpetakser, vesker og bager.

Stjerna tok derfor selv til tastaturet:

for sure! however we don’t have enough power to change the security standard that is now way higher than before and rightfully so. and i KNOW you’re not questioning them or that. cause THAT...... would be wild. totally hear u tho.