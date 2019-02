«Antipride-emoji» har satt sinnet i kok på Twitter

«Emojien» kan beskrives som et regnbueflagg med et forbudsskilt over.

Ifølge Out Magazine, som var blant de første som skrev om dette, er det ikke en offisiell «emoji», men det hele ser ut til å være en glitch.

– Jeg ble sjokkert

Twitter-brukeren «Mioog» var den første til å legge merke til dette, og han har senere endret brukernavnet sitt for å sette lys på problemet.

Han fant feilen ved å overlappe to unicode blocks som ble til én emoji.

En unicode block er definert som en sammenhengende rekke kodepunkter. Blokkene har unike navn og det skal vanligvis ikke være mulig å overlappe dem.

– Jeg la merke til feilen for flere måneder siden og ble sjokkert, sier Mitchell til Out Magazine.

Han sier at han skjønner om folk kommer til å bruke denne «emojien» ironisk eller for humor, men er urolig over ulempene.

– Jeg har godtatt feilen, men det kan ha negative konsekvenser om noen bruker dette for å spre hat, sier han.

«Emojien» vises som et forbudsskilt over regnbueflagget på mobiltelefoner. På datamaskiner er regnbueflagget delvis dekket av skiltet.

Regnbueflagget

Leder i FRI Forening for Kjønns- og Seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad, sier hun syns det er uhyggelig at noe som dette nå dukker opp, men at det ikke er første gang regnbueflagget blir negativt omtalt.

– Uansett hvor mye informasjon vi kommer med om regnbueflagget, så er det alltid noen folk som mistolker, eller viser motstand til det, sier Endestad til Byas.

Skaperen

Det er foreløpig ukjent hvem som står bak «antipride-emojien».

Ifølge Apple har det ikke kommet frem noen informasjon om dette ennå, og «antipride-emojien» er ikke offentliggjort som del av den nye oppdateringen i oktober.

Byas har vært i kontakt med Apple som ikke kan kommentere saken nå, men selskapet legger til at en slik illustrasjon går mot retningslinjene deres.

Explaining the "anti-LGBT emoji" that popped up recently.

Twitter-brukeren «sonsumaki» mener dette tydelig er en glitch, og la ut en beskrivelse hvordan «emojien» ble til.

Ifølge Emojipedia har dette mulig å gjøre helt siden 2016, og omtaler det som en «morsom emojihack».