Stadig flere stryker på bilteorien

De fleste 17-åringer drømmer om å ta lappen. Om friheten til å kjøre dit du vil, når du vil.

Men det er ett hinder alle må passere for å få førerkortet: Teorien.

Enda du kjører aldri så pent, er du nødt til å bevise at du har roen på både sikring av barneseter, vekt på tilhenger, bremselengder og vikepliktens finurligheter.

134 371 forsøk ble gjort på teoriprøven i fjor, men under halvparten fikk bestått.

Dårlig forberedt

Tall fra Statens vegvesen viser at 51 prosent strøk på teorien i fjor. Det er den høyeste strykprosenten siden 2011.

– Dette viser at elevene ikke lenger leser læreboken, men heller velger lettvinte løsninger. Det er en tydelig trend og det bekymrer oss, sier Pål Andersen fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) i en pressemelding.

Kjørelærer ved Olavs Trafikkskole i Sandnes, Terje Stokka, synes det er triste tall.

– Et klart spørsmål er jo om de er godt nok forberedt. Noen tar nok litt lett på det, sier Stokka.

Han tror en medvirkende årsak også kan være at elevene ikke leser nøye nok gjennom flervalgsprøven.

– Ofte er det flere alternativer som er svært like, og da er det fort gjort å svare feil hvis man bare skumleser, sier kjørelæreren.

Klarer ikke å gjøre teori til praksis

Ettersom det ikke lenger er obligatorisk teoriundervisning ved kjøreskolene, er det opp til hver enkelt hvordan man øver.

Mange synes det er lettere å øve på nettprøver eller en app, fremfor den tradisjonelle læreboka. Men ifølge Pål Andersen fra ATL, er det mange som sliter med å sette teorien ut i praksis, selv etter at de har bestått eksamen.

– Det forteller oss at mange har bestått ved at de har mer eller mindre har lært seg svarene på teorispørsmålene. Da består de teorien, men de mangler kunnskapen og mister evnen til å sette teorien ut i praksis, sier han.

Dette er noe kjørelærer Terje Stokka kjenner igjen.

– Tester på nettet er veldig eksamensrettede, og tar ikke for seg selve filosofien bak bilkjøring: Vi prøver å gjøre elevene til medmenneskelige trafikkborgere. Vi ønsker å skape sjåfører som alltid velger tryggeste løsning, og som har en indre motivasjon for å kjøre sikkert, og ikke bare frykten for bøter, sier han.

Stokka legger til at de fleste teoriprøver på nett er profesjonelle, men anbefaler elever å sjekke at det er fagfolk som har laget dem.

– Det er stor konkurranse, noe som jo er bra. Teoritentamen.no er en av de største, og på Olavs anbefaler vi enten den eller bestått.no.

På sistnevnte kan man ta temaprøver, som tar for seg de enkelte emnene man skulle slite med, det være seg bremselengder, skilting eller kjøring med tilhenger.

Flere står på oppkjøring

Mens resultatene på teorien har variert en god del siden 2000 (som man ser i grafen), er det langt mer stabile og positive tall når det kommer til oppkjøring. De siste 18 årene har antall som har bestått oppkjøring variert mellom 72 og 77 prosent.

