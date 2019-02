Disse ti emnene fikk flest NTNU-studenter til å stryke

Trd.by har fått en oversikt med tall fra NTNU for høstsemesteret 2018. Den viser emner med flere enn 20 kandidater som tok eksamen, der minst fem kandidater har strøket.

Selv om mange av emnene på den egentlige topp-ti-lista også tilhører NTNU Ålesund og Gjøvik, har vi plukket ut de ti emnene i Trondheim som hadde den høyeste strykprosenten.

NTNU opplyser at tallene for høstsemesteret er ikke komplett ennå, og vil ikke bli det før 15. februar. Vi tar derfor et lite forbehold for eventuelle endringer.