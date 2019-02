Nå kan du angre på meldinger på Messenger

Ifølge nettsiden Messengernews lansererte nettopp Messenger en ny funksjon i applikasjonen som gjør at du kan slette meldinger. Det skal fungere i både gruppesamtaler og én og én-samtaler.

Enten det er at du sender en uskyldig melding til feil person eller om klokka er halv tre og utstedet stenger og du ikke vil sove alene, kan man nå angre seg. Man må derimot være rask. Du har ti minutter på deg til å slette den, etter det er det for sent.

Den nye funksjonen er tilgjengelig på Messenger for alle med iOS eller Android.