- Før i tiden var tatoveringssjapper skumle og folk turte ikke å gå inn. Nå er det helt motsatt

I Midtbyen er det 12 studio, og to på Heimdal og Flatåsen.

Kine Olofsson Syversen er daglig leder av Purple Pain på Heimdal, Trondheims eldste tatoveringsstudio som er inne i sitt 16. år. Hun forteller at konkurransen nå er så stor at det kreves mye mer av hvert studio enn før i tiden.

- Man kan ikke bare tatovere et par tatoveringer hver dag og så slappe av, man må poste på sosiale medier, hvis ikke blir man glemt, forklarer Syversen, som forteller at mange tatovører er skeptiske til å drive «business».

- Mange av oss er frie kunstnersjeler, som kanskje ikke vil drive aggressiv markedsføring. Likevel må vi gjøre det i dagens marked for å ikke dø ut, mener hun.

Syversen mimrer:

- Før hadde ikke kundene store kunstneriske krav til tatovørene. I dag krever kundene mer og har mer kontroll på hva som er bra og dårlig. Det synes jeg er bra, det betyr at tatoveringer blir sett på som en kunstform og ikke minst et respektert yrke.

Lever drømmen

Ifølge eier Thomas Hay Øvrevik av nyoppstartede Sub Rosa i Fjordgata opplever ikke de mangel på kunder.

- Jeg kan selvfølgelig ikke snakke på vegne av alle andre studio i byen, men for oss er det stor pågang, sier han.

Sub Rosa i Fjordgata åpnet dørene i desember. Hay Øvrevik har jobbet i Trondheim som tatovør i åtte år. Etter å ha jobbet i flere studio, ville han åpne sitt eget. Ifølge Øvrevik er Sub Rosa blitt et eget sosialt miljø, ikke bare et tatoveringsstudio.

- Før i tiden var tatoveringssjapper skumle og folk turte ikke å gå inn for å slå av en prat. Nå har det blitt helt motsatt. Det er høyt under taket og mange som kommer innom ofte for en kaffe og en prat, forteller Øvrevik.

- Jeg kunne sikkert ha drevet en kafé også, legger han til og ler.

Me ttet marked

Syversen hos Purple Pain tror det vil komme en dag hvor markedet blir mettet på tatoveringer, likevel mener hun det er lenge til det skjer.

- Skal man være i denne bransjen må man ta vare på kunden og kunsten. Er man kun opptatt av inntekt tror jeg ikke man varer lenge i bransjen, sier hun.

Syversen forteller at målgruppen aldri har vært bredere.

- Vi har 80-åringer som kommer inn for sin første tatovering, forteller hun.

Også på Sub Rosa hos Øvrevik er kundegruppen tilsynelatende bred.

- Tatoveringer er veldig representert i populærkulturen, derfor er det fremdeles populært hos de yngre også. Men vi har kunder i alle aldre, forteller han.

- Et tatoveringsstudio er mer enn en bedrift, konstaterer Øvrevik.