Gutter som er overopptatt av muskler, sliter med stupfyll, depresjon og slanking

Studien viser at unge menn som er overopptatt av å bygge muskler, har vesentlig høyere risiko for depresjon, stupfyll i helgene og slanking uten sammenheng med overvekt.

I tillegg kom studien frem til at de har fire ganger så høy sannsynlighet for å bruke legale og illegale kosttilskudd, og anabole steroider. Studien ble først omtalt på gemini.no.

Uenig i deler av forskningen

– Alarmklokkene hos foreldre bør ringe hvis de har en ungdom som er på helsestudio hver dag, som bare vil spise for eksempel kylling og brokkoli og som drikker proteinshake eller kosttilskudd svært ofte. Hvis verden kun dreier seg om treningsøkter bør foreldrene ta seg tid til å snakke med dem, og for eksempel stille spørsmål om hva de faktisk trener til, sier Trine Tetlie Eik-Nes, førsteamanuensis ved NTNU, til gemini.no.

Dette er proffbokser Anders Eggan delvis uenig i.

- Altså, det der er jo beskrivelsen på meg og en del av mine venner, sier Eggan. Han forteller at den største forskjellen mellom han og hans venner kanskje er at de ikke drar ut på byen.

- Vi trives bedre på trening enn på byen, som jeg vet gjelder for mange. Og det er ikke usunt, mener jeg, forklarer han.

Forskjellen mellom Eggan og guttene i studien, er at han driver med idrett på fulltid, påpeker han.

- Jeg har tid og energi til å trene flere ganger om dagen, fordi det er jobben min, forklarer han.

Likevel er Eggan kritisk til å være for raskt ute med å merke noe som usunt eller ikke.

- Jeg synes det blitt litt feil å si at selv om man trener mye og spiser sunt, er det usunt med en gang, forklarer Eggan. Han mener at det er alt for mye informasjon om hva som er sunt og ikke i media, at det er lett for ungdom å bli forvirret om hva de faktisk kan gjøre.

Finn drivkraften

Trine Tetlie Eik-Nes, førsteamanuensis ved NTNU, forstår Eggans kritikk.

- Spiser man sunt og trener mye, uten at drivkraften bak det er skadelig, er det selvfølgelig bare fint, forklarer Eik-Nes.

Hun forteller at det er noen måter å finne ut av hva noens drivkraft er.

- Holder de på slik, bare fordi de har en tanke om at hvis de ikke gjør det, er de ikke gode nok, er det grunnlag for å undersøke motivasjon for trening nærmere. I tillegg kan man jo se om det går ut over hverdagen. Klarer ikke personen å ta vare på seg selv, relasjoner eller et arbeidsforhold for eksempel, da kan det være et problem, forklarer Eik-Nes.

- Spør hva drivkraften bak treninga er, konstaterer hun.

Eik-Nes tror også det å bli mer selvbevisst kan være avgjørende.

- Bli mer bevisst på deg selv. Finn ut hva som passer inn i hverdagen din, forteller hun.

Mer åpenhet for gutta

Tall fra Dødsårsaksregisteret fra 2016 viser at 614 mennesker tok selvmord i Norge. Av disse 614 var 418 menn. Eik-Nes håper at dette vil endre seg.

- Vi trenger et rom for gutter til å prate om psykisk helse, mener hun.

- Mange gutter med psykisk uhelse havner på rusinstutisjoner eller i fengsel, bare fordi ingen har spurt dem hvordan de har det, mener Eik-Nes. Hun håper at forskningen vil gjøre flere bevisst på problemet med menn og psykisk helse.

Ikke sammenlign deg selv med andre

Anders Eggans beste tips til de som sliter med dårlig selvbilde om kroppen sin, er å slutte å konkurrere mot andre.

- Du trener kun for deg selv! Det kreves mye arbeid og fokus for å oppnå en god fysikk, slik det er med alt annet, som for eksempel utdanning eller jobb, forklarer han.

Han mener fokuset om å ha perfekt kropp er overdrevet.

- Jeg mener vi bør slutte å tenke så sinnssykt mye på hva som er perfekt og hvordan andre ser ut. Gener gjør at alle vil se forskjellig ut uansett. Jeg mener fokus på trening og kosthold er sunt så lenge du passer på at kroppen får den næringen den trenger og at du føler deg fornøyd med deg selv, forteller Eggan.

- Tenker man for mye på at andre ser bedre trent ut enn seg selv, vil man miste fokuset på seg selv også, konstaterer han.

Trener ikke for sommerkroppen

Trine Rishovd, idrettsrådgiver i Sit, forteller at det er nulltoleranse for bruk av doping på deres treningsentre.

- Vi har jevnlig kampanjer om sunn trening. Der er hovedfokuset god helse og en sunn frisk kropp, kombinert med sunn mental helse, sier Rishovd. Hun forklarer at de prøver å fjerne fokuset fra utseende og prestasjon.

- Vi bruker aldri uttrykk som for eksempel «å trene for sommerkroppen». Vi har strenge retningslinjer for instruktører når det gjelder motivasjonuttrykk som det.

Også hos treningskjeden 3T er de opptatt av å drive forebyggende arbeid.

- Vi er veldig klar over at vi ikke har kunnskapen eller midlene til å hjelpe personer med spise -eller treningforstyrrelser, men vi kan bidra med å «se» dem, prate med dem, komme i kontakt med foresatte eller behandlere. I tillegg kan vi drive med oppfølging med treningsprogram og å ha et forebyggende fokus med tanke på doping, sier fagansvarlig for trening Trude Vinje.

Hun legger til at de ofte har dialog med foresatte for medlemmer under 18 år.