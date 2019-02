Aksel Tjora skal være vert: - Du trenger ikke å legge om hverdagen din

I år mangler det flere hundre boliger for studenter som kommer fra hele verden for å delta på Isift-festivalen i Trondheim. Årets tema er migrasjon, og festivalen begynner 7. februar.

- Jeg tror mange tror at man må ha et eget gjesterom, men mange studenter sover på sofaen under Isift. Hvis du hverken har sofa eller ekstraseng, tilbyr vi oppblåsbare madrasser til de som vil være vert, forteller Stewart.

Ny sønn

I 2017 var sosiolog og professor ved NTNU Aksel Tjora vert for en student fra Romania og en student fra Ghana, som studerte i Istanbul i Tyrkia. I år er han igjen vert for den samme studenten fra Ghana, Courage Armah.

- Han ble som en ekstra sønn i huset. Vi hadde Nerf-krig med han og de andre barna, og det gikk vilt for seg. I tillegg fikk barna mine øvd seg i engelsk, og de litt eldre barna mine ble venn med han, forklarer Tjora.

Tjora var så fornøyd med å være vert for Courage, at han gjentar suksessen i år.

- Du trenger ikke å legge om hverdagen din i det hele tatt for å være vert for en student. De ordner seg selv, og det er hyggelige og reflekterte mennesker man kan lære mye av, mener Tjora.

Courage forteller at han ikke følte seg fremmed en eneste gang under oppholdet i Trondheim.

- Jeg føler jeg har blitt velsignet med en ny familie.

Tjora og familien har hatt kontakt med Courage over sosiale medier siden 2017.

Courage studerer til å bli dataingeniør i Istanbul. Han er ferdig med bachelorgraden sin til sommeren, men har planer om å søke seg inn på en master. Courage er en ung mann med store ambisjoner.

- Jeg drømmer om å bli verdens første svarte, afrikanske astronaut, forteller han.

Tanken på at så mange studenter fortsatt ikke har verter, er ganske skremmende, sier Courage. Han er Isfit-ambassadør og forteller at han har hjulpet mange studenter med søknadsprosessen.

- Jeg vil at unge studenter skal oppleve det jeg opplevde da jeg var i Trondheim i 2017, forteller Courage. Han forklarer at han opplevde en stor personlig utvikling etter 2017s Isfit.

En stor mulighet

Både Aksel Tjora, Courage Armah og Tyler Stewart er enig i én ting:

- Isfit er en stor mulighet til å bli kjent med noen fra et land man kanskje aldri kommer til å reise til.

- Isfit tilbyr oss unge en trygg og fredelig plattform hvor vi kan prate om problemer og politikk i verden og dele historier fra hele verden. I tillegg får vi også oppleve vakker norsk kultur og den magiske byen Trondheim, sier Courage.

Courage avslutter med å sitere Kofi Annan:

«Det er ekstremt viktig å samle ungdommen sammen og utfordre dem, og oppmuntre dem til å ta ansvar og å lede hvis de ønsker. Jeg har alltid fortalt ungdommen at man aldri er for ung til å lede.»

Tjora, Armah og Stewart oppfordrer alle som kan til å huse en student under Isfit.