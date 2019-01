Dette bør du tenke på før du drar på visning

«Det er i fredstid man lager kontrakt for krigstid», sier Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Olav Kasland. Metaforen gjelder når man skal lage kontrakt for leie av bolig.

- Tenk «i verste fall» når du skriver kontrakt, uansett hvor bra ting virker på forhånd, anbefaler han.

Unge på byen bruker mindre narkotika og er litt mer edru Færre unge bruker narkotika mens de er ute på byen, og promillen er ofte litt lavere enn før, viser en ny undersøkelse.

Han opplever ofte at folk blir så forelsket i en bolig de skal leie at de ikke bryr seg om kontrakt eller dokumentasjon av skader og mangler.

- Vi blir nesten litt skuffet over hvor naive folk kan være innimellom, sier Kasland.

Han forteller at man kan bli litt lurt når leiligheten er fin, folkene man leier av eller skal bo med er hyggelige og alt virker fint. Da kan man glemme dokumentasjon og kontrakt.

- Man må holde hodet kaldt og ta seg god tid, mener han.

Ta med deg noen

Kasland anbefaler å ta med noen som har erfaring med visning fra før av, som for eksempel foreldre, en venn eller kollega.

- Har man med seg noen vil den personen gjerne ha et blikk utenfra som man selv ikke har, spesielt hvis man blir veldig forelsket i en leilighet, forklarer han.

Snart kan Messenger se sånn ut Faller det mørke eller det lyse designet mest i smak?

Eiendomsmeglerfullmektig Susanne Sandø og Olav Kasland er enige:

- Merk deg om det er noe fukt i boligen, hva er inkludert og ikke i leiligheten og hvem står ansvarlig dersom hvitevarer som er inkludert slutter å virke, forklarer både Sandø og Kasland.

- Ikke vær redd for å stille dumme spørsmål. Spør om alt du lurer på, understreker Kasland.

Kollektivfella

Å bo i kollektiv er for mange en naturlig del av studenttilværelsen eller det å være ung voksen. Men ifølge Kasland er det mange som går i en stor felle når de skal flytte inn i kollektiv.

- Det er ganske ofte at det er en person som står som ansvarlig for et helt kollektiv, da kan det bli uheldig hvis det skulle skje noe, forklarer han.

- Alle i kollektivet må signere kontrakt, presiserer Kasland.

- Ta med målebånd!

Sandø forklarer at det kan være lurt å ta med målebånd på visning.

- Slik vet man om det er plass til de møblene man allerede har, sier hun.

Hun forteller også om noe veldig viktig som mange kanskje ikke tenker på når de er på visning.

- Sjekk om det er mobildekning i boligen, jeg har opplevd innflytting i nybygg som har hatt null signal inne i huset, forklarer Sandø.