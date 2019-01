Kent og Sandra lar trønderne flytte treninga til sofakroken

- Inaktivitet er en av verdens største helseutfordringer, og noe vi ønsker å gjøre noe med.

Det sier Kent Rønning, som er en del av teamet bak den nye appen Memento U.

Objektivt registrert fysisk aktivitet viser samlet sett at én av tre (32 prosent) oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet om minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet per uke, eller 75 minutter med høy intensitet.

- Bak oss ligger fem år med forarbeid. Vi har gjort mange undersøkelser, og intervjuet inaktive for å kartlegge hva barrierene er.

- Hva har dere funnet?

- Det er mange barrierer som hindrer mennesker fra å komme inn i aktivitet, og basert egne undersøkelser, artikler fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har vi låst fast fem viktige faktorer: behovet for mennesker, trygghet og tillit, ta valg på egne premisser, økonomi og prissetting og sosialt nettverk. Det er dessverre en vanlig holdning der ute om at de inaktive er late og har dårlig økonomi, men vi vil skape en lavterskel inngang til aktivitet og trening for voksne.

Ut-Awards: Anders Eggan nominert til årets veiviser: - Du er ikke rar selv om du tør å prate om følelsene dine – Mye er hysj hysj ennå, men 2019 blir et spennende år for boksinga, forteller Eggan. I tillegg har han to store modelloppdrag rett rundt hjørnet. Han er også én av tre nominerte til Ut-Awards sin kategori: Årets veiviser.

- Mammatrening på Tiller eller rehabilitering på Byåsen

Rønning forklarer at dette er en helt ny app av sitt slag, og kan enkelt forklart være Uber, Tinder eller Tripadvisor, om du vil, for helse.

- Her kan du få skreddersydd aktivitet helt etter egne behov, tid og sted. Enten om du trenger mammatrening på Tiller, rehabilitering på Byåsen eller opptrening etter en skade på Solsiden, forklarer medinvestor Sandra Jokic.

App-tjenesten er støttet av både Skattefunn og Innovasjon Norge, og i tillegg til Rønning, er Bård Skaslien, tidligere VM-vinner i bikinifitness Sandra Jokic, Gobi-gründer Kristoffer Lande og Espen Arntzen, grunnlegger av Akademiet For Personlig Trening med på laget. Så langt er appen så vidt rullet ut i Trondheim og Oslo.

- Trenerne må laste opp dokumenter som viser hvilken utdanning de har, og vi er strenge på hvem vi validerer hos oss. Det gjelder både kvalitet, verdier og kultur, forklarer Rønning.

Denne uka åpnet de opp for trener-registrering, og kundeservice jobber på spreng for å godkjenne brukerne. Så langt har rundt 100 ulike trenere registrert sine tjenester i appen.

- I mars vil vi lansere appen i hele Norge. Vi har også internasjonale ambisjoner, og ser på mulighetene både i USA og Kina.

Digitalt kart med trenere

Rønning og Jokic viser oss og forklarer hvordan appen fungerer. Først må du som bruker opprette en profil, der du oppgir informasjon som hvilket område du bor i, hvilke målsetninger du har, og andre personlige opplysninger som måtte være relevant.

- Etter det kommer du til et kart, der du kan se hvor mange og hvilke trenere som er innenfor din sone. Der kan du se på de ulike trenernes «visittkort» som viser hvilket nivå de har (det finnes seks ulike nivå), hva de spesialiserer seg innenfor, og hvilken vurdering andre brukere har gitt dem, forklarer Jokic.

Deretter kan du velge den treneren som passer best, bestille en time, og trene hvor og når det skulle passe. Enten om det skulle være hjemme, eller et annet ønsket sted.

- Betalingen går gjennom en tredjepart, der det er en fordelingsnøkkel. Memento U tar mellom 10 og 25 prosent per transaksjon, basert på trenerens nivå. Trenerne som tilbyr tjenestene sine må ha sitt eget enkeltpersonforetak. Med denne løsningen tjener treneren godt, og sluttbrukeren får også lave priser, sier Rønning.

Inaktivitet som hjertesak

Rønning, som selv er personlig trener, forklarer at yrket ofte er tøffere enn hva folk tror.

- Hos oss kan trenerne jobbe når de vil og de bestemmer sin egen timepris innen nivået de får tildelt basert på erfaring og kompetanse. Det å være personlig trener er et beintøft yrke. Det blir gjerne fremstilt som et glamorøst yrke, men det er en hard virkelighet der du virkelig må selge deg selv. H

Den offisielle åpningen for at vanlige brukere kan registrere seg i appen, er satt til 1. februar.

- Drømmen er at dette er en tjeneste som favner alle, vi ønsker virkelig å gjøre noe med inaktiviteten, og ser på det som et samfunnsansvar. Hele tiden, gjerne i mediene, skapes det stadig nye barrierer. Dette er vår hjertesak, sier Rønning.