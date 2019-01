Erica Mohn Kvam nominert til årets veiviser: - Å lage egen kleskolleksjon ga skikkelig mersmak

- Det er overraskende og artig å bli nominert, jeg føler at det er så mange andre gode kandidater som gjør mye mer viktig enn meg, sier den jordnære trønderen.

Hun forteller at hun egentlig ikke er så glad i å prate om seg selv, og føler seg litt anonym i Medie-Norge.

- Jeg tenker ikke så mye på hvor mange jeg egentlig når ut til, sier Kvam.

Egen kleskolleksjon

Kvams 2018 var et år med nesten bare høydepunkter ifølge hun selv. Da hun blir spurt om årets bunnpunkt, rekker vi å gå gjennom hele intervjuet før vi til slutt finner et svar.

- Det var veldig mange av mine nære venninner som flyttet fra Trondheim i 2018, det er nok det eneste jeg kommer på, forteller hun.

Når det kommer til hva Kvams høydepunkt fra i fjor er, er det ingen tvil.

- Det var definitivt at jeg fikk muligheten til å lage min helt egen kleskolleksjon med Nelly, som en av svært få norske bloggere eller influensere, forklarer hun.

Kvam legger til at hun helt siden hun var tenåring har handlet på Nelly.

- Det var helt uvirkelig å få den e-posten, forteller hun.

Kvam forteller at hun hadde frie tøyler i hele prosessen.

- Det ga skikkelig mersmak, hadde jeg ikke vært blogger så tror jeg drømmejobben ville vært klesdesigner, sier Kvam.





Og om Kvam har noen nyttårsforsetter, lurer du kanskje på? Det har hun, og de er ikke helt som alle andres.

- Jeg har som mål å kunne klare tre «hang ups», forteller hun og ler. Kvam legger til at hun også vil ligge foran med fagene på skolen.

- Gi litt faen

Da Kvam gikk på ungdomsskolen ble det lagd parodivideoer av henne, og flere på skolen hennes gjorde narr av bloggen hennes.

- Det var kanskje nettmobbing, men jeg lot det ikke gå inn på meg, forteller hun.

Kvam oppfordrer alle til å følge sin drøm, og ikke følge strømmen.

- Jeg er så glad jeg ga litt faen og fortsatte med blogginga, selv om mange syntes jeg var teit, sier hun.

I dag har Kvam blant annet 200 000 følgere på Instagram, en av Norges mest leste blogger, en podkast med 20 000 avspillinger på hver episode og en egen kleskolleksjon i bagasjen.

- Når jeg ser på alt jeg har fått til, så er jeg så glad for at Erica på ungdomsskolen ikke ga opp drømmen, sier Kvam.

Hun ler litt av seg selv. - Nå var jeg litt klisjé, da.

Vil motbevise blogger-stereotypien

I fjor startet Erica Kvam opp podkasten «Skitshowet» sammen med bloggeren Anna Edwin, kjent som «Annais». Kvam forteller at podkasten er en måte for henne å vise mer personlighet enn hva hun får til på bloggen.

- Det blir så formelt på bloggen, man skriver liksom på bokmål og nei, det er ikke det samme som å prate, forklarer hun.

I podkasten møter vi to venninner som snakker om alt de måtte ønske, uten filter.

- Vi vil motbevise blogger-stereotypen, forteller Kvam.

- Podkasten er helt perfekt for å vise at vi er fjasete, forteller Kvam og ler. Hun og Edwin ønsker å vise at de bare er to helt vanlige kvinner.

- Vi er bare to venninner som er som alle andre, forklarer hun.

- Hus, A4-liv og en kid på slep

Kvam er på sitt første år av markedsføringsstudiet på BI i Trondheim. Hun liker den nye livsstilen med skole og hverdagsrutiner.

- Jeg liker A4-livet ganske godt egentlig, forteller hun.

- Hvor ser du deg selv om ti år?



- Da tror jeg ikke at jeg blogger aktivt lenger, og forhåpentligvis holder typen ut med meg. Kanskje har jeg et hus og en kid på slep, sier Kvam.

