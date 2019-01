Labi (26) risikerte bot på 100 000 euro, endte opp med platekontrakt

26-åringen ble nemlig kontaktet av Spinnin’ Records, et av verdens største plateselskap innenfor sjangeren EDM (Elektronisk dansemusikk) 18. desember.

Men de første minuttene av samtalen var ikke spesielt hyggelig.

– Jeg kunne fått en bot på 100 000 euro, forteller han til Byas.

Manglet rettigheter

Det hele dreide seg om en remix av sangen «The Olive» av Padé, en låt som han ikke hadderettighetene til.

Ramaj og kameraten, som går med artistnavnet Drop G, hadde fått samtykke av artisten Padé selv for å remixe sangen, men dette hadde ikke blitt godkjent av plateselskapet.

Her kan du høre remixen til Ramaj og Drop G:

Derimot hadde remixen gjort det så bra at Spinnin' Records ønsket å få ham med på laget, og skal selv publisere sangen på sine medier i slutten av januar 2019.

– Det er jo helt sykt, utbryter DJen.

Store artister som Tiësto og Martin Garrix har også vært innom plateselskapet.

Begynte karrieren tidlig

Labi Ramaj var blant annet en av artistene som i fjor spilte under Utopia-festivalen.

DJ-karrieren begynte allerede da han var i 12–13-årsalderen og bodde i Tyskland. Da pleide han og barnekompisen Raphael Schulte å opptre på fester som de selv arrangerte for nabolaget.

– Da handlet alt egentlig bare om å teste ut hva de forskjellige knappene gjorde, og jeg merket raskt dette var noe jeg syntes vargøy, sier han.

Senere flyttet han til Sandnes og startet å jobbe som DJ på nattklubben Crazy på Bryne. Det var der han fikk ha sin første offisielle jobb som DJ.

Dette førte også til at han fikk spillejobber på nattklubben Crazy i Stavanger.

– Jeg tenkte på å ta høyere utdanning innenfor musikkproduksjon i England, men nå er jeg glad for at jeg heller lærte meg å produsere musikk på egen hånd og ved hjelp av Youtube-videoer, sier han.

Nå skjer det ting

Andre sanger som DJ-en står bak har også blitt lagt merke til. Blant annet ble Strangers Again lagt til i offisielle Spotify-lister som Hits Dont Lie, New Music Friday Norway, Made In Norway og Pop Right Now.

– Hits Dont Lie, New Music Friday Norway er veldig vanskelig å bli lagt til i, men Pop Right Now er så å si umulig ettersom det nesten bare er store artister som Dua Lipa, Calvin Harris og andre store stjerner som blir lagt til der, sier han.

Fra nattklubb-DJ til store festivaler

Det blir også mye mer å gjøre nå fremover. Ramaj er allerede booket for tre store festivaler til nå. Han sier at han foreløpig ikke kan nevne hvilke festivaler dette er, men sier det skal både være i Norge og i utlandet.

Ramaj sier derimot at han fremdeles ønsker å fortsette å produsere musikktil glede for andre. Han jobber også med annen artistprofil som skal hete Ibal Jamar, som er Labi Ramaj baklengs.

– Dette blir et sideprosjekt hvor jeg skal produsere russemusikk, men jeg kommer mest av alt til å konsentrere meg om elektromusikken, sier han.