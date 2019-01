Her rives ikoniske Bugatti

- Det er litt vemodig. Det er en familiebedrift, og vi har vært med hele tida. Men det er nok moren vår som synes det er verst. Vi yngre gleder oss, forklarer Marte Ibsen.

I oktober 2017 skrev Adresseavisen om søstrene Berit Staven og Marte Ibsens planer om å utvide serveringsstedet.

Planen den gang var å tilføye en andre etasje, slik at kundene også kunne sitte inne i lokalet og nyte burgere.

Tirsdagen begynte rivningen av den det ikoniske gatekjøkkenet på Valentinlyst.

Helt flatt mot slutten av uka

- Vi hadde siste åpningsdag på søndag. Det kommer til å være helt flatt der mot slutten av uka. Så skal det bygges opp igjen, sier Ibsen.

Det er med andre ord ikke slutt for Bugatti, betrygger hun. Planen er å starte opp driften igjen allerede i mars.

- Vi har sagt til kundene våre at det vil ta to måneder før de får Bugatti-mat igjen. Allerede innen 14 dager vil det være et nytt bygg der.

Over 30 år med burger

I over 30 år har søstrene kjent burgerosen spre seg i det velkjente gatekjøkkenet. For noen år tilbake overtok de bedriften fra foreldrene Marit og Borgar Estenstad som startet Bugatti.

Nå er én epoke av Bugatti-historien over.

- Vi har fått mange tilbakemeldinger, og mange synes det er litt trist. Men vi gleder oss, og det viktigste er at det er den samme, gode maten.