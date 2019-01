Snart kan Messenger se sånn ut

Brukere av Facebooks Messenger-plattform melder nå at selskapet tester en såkalt «mørkemodus», skriver tek.no.

Den nye designinnstillingen skal kunne erstatte det skarpe, hvite lyset, som kanskje er spesielt hensiktsmessig når du skal skrive de siste nattameldingene før du sovner.

Kraftig hvitt lys kan på en side være slitsomt for øynene, og kan i tillegg gjøre det vanskelig å sove om du stirrer for lenge på skjerm før leggetid.

Twitter-brukeren Jane Manchun Wong er én av de som har fått teste det nye designet, skriver tek.no.

Facebook Messenger is testing Dark Mode in the new UI



previously: https://t.co/vT6WoKikPm pic.twitter.com/A6ETE45BPN