Barbie fyller 60 år

60 år har gått siden dukken for første gang fant veien til hyllene under en leketøysmesse i New York. To år senere ble hennes av og på-kjæreste Ken skapt. De to er oppkalt etter barna til Barbie-skaper Ruth Handler, Barbara og Kenneth.

Salget går fortsatt godt, til tross for konkurranse fra dataspill og andre elektroniske leker. Dukken selges i over 150 land.

Nathan Baynard, som har ansvaret for markedsføringen av dukken hos Mattel, sier det var Handlers egne barn som inspirerte oppfinnelsen. Datteren Barbara hadde nemlig stort sett babydukker å leke med.

Flere roller

– Den eneste rollen hun kunne leve seg inn i, var omsorgsperson, mor, sier Baynard. Handlers sønn hadde langt flere forbilder – astronaut, cowboy, pilot.

Dermed var ideen til produktet skapt, og Barbie er etter hvert er blitt like kjent som Coca-Cola og McDonalds.

Siden begynnelsen har Barbie fått prøve seg i nesten 200 forskjellige yrker.

I 1968 kom den første mørkhudede dukken fra Barbie-produsenten Mattel, i form av dukken Christie, som er en venn av Barbie. Den første mørkhudede Barbie-dukken ble dog ikke markedsført før i 1980.

Stilte til valg

Til presidentvalget i 1992 lagde Mattel den første Barbie-dukken som var president. I 2016 ble det for første gang også laget en visepresident.

Mattel har laget en president-Barbie til alle amerikanske presidentvalg etter 1992, med unntak av valget i 1996, da Bill Clinton ble gjenvalgt.





Kritikk og sosialt engasjement

Opp gjennom årene har det vært mye kritikk av Barbie-dukkens utseende. Mange mener den er et dårlig og lite realistisk forbilde for småjenter, med sin svært tynne midje og lange bein.

I 2016 tok Mattel grep og introduserte tre nye kroppstyper for Barbie: kort, lang og formfull, eller «curvy», som det heter fra produsenten. Barbie havnet etter det på forsiden til magasinet Time.

I 2014 kom dukken Ella. Hun er en kreftsyk venn av Barbie, som ikke har hår. Hun ble delt ut gratis til barn som går igjennom kreftbehandling og har mistet håret.

Første Barbie med hijab

Barbie-dukken fikk hijab for første gang i 2017, da en dukke fra Sheroes-serien, som baserer seg på kvinnelige helter, ble laget for å hedre den amerikanske fekteren Ibtihaj Muhammad, som vant bronse under OL i Rio i 2016.

Muhammad beskrev dukken som en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse.

Flere andre kjendiser har fått sine dukkeutgaver, blant dem Audrey Hepburn, Barbra Streisand, Marilyn Monroe og Cher. Mattel har også laget dukkekopier av kjente menn, deriblant James Dean og Frank Sinatra.

Kahlo-kritikk

Blant dukkekopiene som har blitt møtt med kritikk, er kopien av kunstneren Frida Kahlo, som Mattel ga ut i 2018.

Skuespilleren Salma Hayek, som spilte Kahlo i den prisbelønte filmen «Frida», er blant dem som gikk hardt ut mot dukken.

Hayek stilte spørsmål ved at Kahlo, som «aldri prøvde å se ut som noen andre», og heller feiret at hun var «unik», kunne bli gjort til en Barbie. Dukken høstet også kritikk for at den ikke hadde Kahlos karakteristiske sammenvokste øyenbryn.