2018 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i september

2018 går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i september. Husker du noen av dem?

I september publiserte kleskjeden Cubus et kampanjebilde på sin Instagram-profil. Valget av modellene på bildet skapte reaksjoner på sosiale medier, og Cubus tok selvkritikk.

I et leserinnlegg hos Trd.by uttrykte Karianne Furan (17) sin frustrasjon over regler knyttet til sykefravær på videregående skole, et innlegg hun først hadde publisert på sin egen Facebook-side. Så begynte kommentarene å ry inn.

- Det var mye støtte, men også ganske mange støtende kommentarer. Det er en del voksne folk som har gått inn for å få innlegget til å se veldig dumt ut. De dummer seg litt ut, når jeg skriver om ungdommer, og ikke om voksne, mente Furan.

- Vi har ønsket oss inn i Trondheim sentrum veldig lenge, og nå passet det helt perfekt. Det er bare å glede seg, sa Michael Eeg til Trd.by. Sammen med Jesper Brandt både eier og driver han Normal-kjedens norske butikker.

Noen tar betalt for inngang - andre ikke. Hvor er det dyrest å slippe inn i Trondheim?

TV3-programmet Charterfeber gjorde comeback etter fem år. I årets sesong var trønderen «Insta-Heidi» med.

Hvor godt kjenner du egentlig til byens kriker og kroker? Ta testen!

Et siste blaff av trøndersommer - et siste blaff av festivalmote!

Tine Andrea Lauvli Storløs fra Trondheim er en av syv norske jenter på lista.

I serien #mystory snakket vi med Therese Svebak (26) fra Trondheim. For henne har har sosiale medier ført til venner hun ellers ikke ville hatt, mer kunnskap, og penger hun aldri hadde tjent ellers.

Når vant Aleksander Denstad With Idol, hvilket tv-show røk Dag Ingebrigtsen ut av, og hvor gammel er fotballspiller Ole Selnæs?