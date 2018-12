«Hellylife»-Helene: - Jeg får ofte kommentarer om at folk blir positivt overrasket når de hilser på meg

I «tilbakeblikk» får du et gjensyn med noen av trønderne vi har vært så heldige å få møte i 2018. Vi gleder oss til å fortelle dere flere historier i året som kommer!

Alder: 23

Jobb: Makeup artist og Social influencer for Urban Decay

Instagram: @hellylife

Følgere: 422 000

Noen gjør det stort på enten Instagram, Youtube eller blogg, og dem har vi mange av i Trondheim. De deler mye av hverdagen med sine følgere og lesere, så mye at vi føler at vi kjenner dem. Men hvem er de egentlig, bak filter, hashtags og emojis?

Denne gang snakker vi i Trd.by med trondheimsjenta Helene Nygård, en 23-åring som har svimlende 422 000 følgere på Instagram - i alle fall i skrivende stund.

- Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg ville gjort mitt ytterste for å forminske forbruk av plast. Eventuelt fått avgift på plast eller en slags ordning på retur av plast, litt på samme måte som å pante flasker. Da tror jeg flere hadde blitt flinkere til å kildesortere. Jeg ville fått folk til å bli flinkere til å plukke søppel!

- Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Jeg ikke så veldig bekymret som person når det kommer til personlige ting. Jeg tenker at det ikke er poeng i å bekymre seg unødig, det meste ordner seg uansett! Men jeg bekymrer meg en del for forsøplingen vår når det kommer til verdensbasis, og selvfølgelig alt som skjer i verden når det kommer til urettferdighet.

- Hva har fått deg i godt humør, og til å smile den siste uka?

- Jeg har fått hørt jeg er nesten irriterende positiv, så jeg har gleder over veldig mye. Små ting som god mat, musikk, nye planter til leiligheten og muligheten til å ha på flymodus på kveldstid, slik at ingen kan nå meg.

- Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Tror ikke det er noen spesielle personer jeg absolutt vil møte. Kanskje mitt yngre jeg for å forsikre meg om at det er bare å slappe av, ting kommer til å gå bra.

- Hvor i Trondheim drar du helst på byen? Hvorfor?

- Vil jeg ha virkelig gode drinker og en god atmosfære, så drar jeg til Nordøst på Solsiden. Hvis jeg vil ha litt mer uteliv drar jeg til Fire Fine og Søstrene Karlsen for det meste.

- Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Jeg er glad i Ladestien, ellers drar jeg ut med båt fra Grilstad med jevne mellomrom. Og jeg har en egen forkjærlighet for Bakklandet, så man kan ofte se meg der med en kaffe i finværet.

- Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det beste er jo våre joviale trøndere, ellers at det er en veldig fin by på sommeren. Det verste med Trondheim må være at vi henger litt etter med ting. Hvorfor har vi ikke Uber enda for eksempel?

- Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Vi har jo så mange kule trøndere! Bare for å nevne noen så har vi jo John Brungot, Astrid S og må nevne Petter Northug selvfølgelig. Jeg elsker komiker Norge og folk som gjør sin egen greie.

- Hva er dine 3 favorittbloggere eller instagrammere?

Det er vanskelig å si, det er så utrolig mange flinke instagrammere! Det er bare å bla seg igjennom de jeg følger så finner man mye bra.

- Kan vi få en usminket selfie av deg?

- Da er det bare å følge med på instagrammen min, plutselig publiserer jeg det. Har publisert usminkede bilder av meg tidligere også.

- Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagramkjendis»?

- Det er mye positivt med å være influenser! Jeg elsker å få jobbe med det jeg har passion for, det å ta bilder og være kreativ. I tillegg er det jo en del goder når det kommer til muligheter og sponsoravtaler. Det negative er vell at det er mange som vet hvem jeg er og tror de kjenner meg på grunn av instagrammen min. Får ofte kommentarer om at de blir positivt overrasket når de hilser på meg, så jeg bør vell begynne å vise mer personlighet på Instagram.

- Om du aldri startet med Instagram – hva hadde du gjort i dag?

- Da hadde jeg nok jobbet med makeup som jeg gjør nå, jeg jobber i Urban Decay i tillegg til å ha plattformen min på Instagram og det trives jeg veldig godt med!